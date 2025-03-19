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女神卡卡巡演亞洲唯一一站 VIP套票炒高46倍 帶旺新加坡

編譯任君翔／綜合18日電
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女神卡卡（Lady Gaga）將於5月在新加坡開唱，18日開始線上售票即吸引超過160萬粉絲湧入搶票。（路透）
女神卡卡（Lady Gaga）將於5月在新加坡開唱，18日開始線上售票即吸引超過160萬粉絲湧入搶票。（路透）

女神卡卡（Lady Gaga）5月將在新加坡開唱，這是她新專輯「狂亂MAYHEM」系列巡迴演唱會中亞洲唯一一站，引爆歌迷搶票潮，可望帶動當地經濟，從旅宿、到會展等產業都會受惠。

港媒報導，演唱會門票18日開始預售，開票不久便吸引百萬餘人上網搶購。一度有人在網絡交易平台將VIP套票以3萬新加坡元（約2萬2500美元）的高價出售，等於最低套票價格的46倍。

主辦方在預售前並未公布完整的門票價格以及座位圖，僅公布價位在148新元和368新元之間，VIP套票價格則在648新元和1348新元之間，比2024年Taylor Swift新加坡演出的最高價格1228新元更貴。預售開放後，購票者才看得見完整席位和價格表，必須在十分鐘時限內完成購票，令不少網民在社媒發表不滿。

另據彭博資訊報導，Lady Gaga將在5月18至24日間，在新加坡國家體育場開唱四場。18日早上開始對萬事達卡（Mastercard）卡友開放售票，湧入超過160萬搶票人潮。

去年3月，新加坡也搶到另一位流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」，帶動當地零售業銷售額增長2.1%，甚至讓經濟學家上調第一季經濟成長預測。彭博資訊也預估，Lady Gaga的演唱會將提振遊客支出，預估新加坡航空公司第一季的營收及獲利將因此得到提振。

彭博資訊的報告指出：「此類大型活動過去對新加坡的入境旅遊需求提供了節日般的推動效果」，「旅客使用新航的KrisFlyer常客獎勵計畫點數兌換機票，將能支撐獲利，因為常客計畫通常是國際航空公司最賺錢的一項業務。」

演唱會熱潮也帶動會展產業（MICE）的復甦，更讓新加坡成為疫情後演唱會目的地新選擇。星國網媒報導，海外歌迷甚至在搶票成功前，就早一步訂購機票及旅館。

新加坡 Lady Gaga 機票

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