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南澳海灘驚見神祕泡沫 100多名衝浪客眼癢、呼吸困難

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南澳海灘驚見神祕泡沫 死魚遍布 100多名衝浪客眼癢、呼吸困難

編譯徐榆涵／即時報導
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南澳懷平加海灘近日驚見濃厚的黃綠色泡沫。（美聯社）
南澳懷平加海灘近日驚見濃厚的黃綠色泡沫。（美聯社）

澳洲南部海灘近日出現神祕的「黃綠色泡沫」，還有大量海洋生物遺體被沖上岸，包括魚類、章魚等。此外，當地100多名衝浪客下水之後，也紛紛通報不適症狀。

衛報報導，這起事件發生在南澳省首府阿德萊德（Adelaide）以南約80公里的懷平加海灘（Waitpinga beach）與帕森斯海灘（Parsons beach），衛生當局已緊急關閉，並指泡沫成因可能是因為高溫、靜水和持續的海洋熱浪導致藻類大量繁殖的現象。

南澳省環境保護局（EPA）證實兩處海灘出現大量死魚，為安全起見，已暫時關閉。此外，許多衝浪客也紛紛通報出現健康症狀，例如眼睛發癢、視線模糊、咳嗽與呼吸困難。

衝浪客羅蘭（Anthony Rowland）表示，海灘上覆蓋著一層「非常厚重且綿密的黃色泡沫」，裡頭還混有綠色黏稠的骯髒汙垢，四處可見死亡的海洋生物，「明顯證據顯示，水裡有奇怪的東西。」

羅蘭周末下水之後，出現呼吸道症狀，就連嗓子也啞掉了，「感覺像是你在清理廚房水槽之類的東西時，吸入了一種強效的清潔產品，且直衝喉嚨深部。」他與夥伴初步估計，超過100人受到影響，擔心會蔓延到附近海域，因為過去24小時，附近其他港口與海灘也出現死魚。

南澳省環境保護局（EPA）證實兩處海灘出現大量死魚、章魚和海馬等，已暫停對外開放。並指沙灘上出現污漬與泡沫，衝浪客也紛紛通報出現健康症狀，例如眼睛發癢、視線模糊、咳嗽與呼吸困難等，正與其他機構合作，前往現場水體採樣，初步研判泡沫來自「高溫、靜水、海洋熱浪引起的藻華現象」，也就是水體中藻類數量迅速增長的現象，「目前的水溫比平常還要高了攝氏2.5度」。

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