我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

在印度研究待太久 牛津印度籍學者恐遭英國驅逐出境

編譯中心／綜合17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國內政部以印度學者杜達（Manikarnika Dutta）花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。（取材自臉書）
英國內政部以印度學者杜達（Manikarnika Dutta）花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。（取材自臉書）

曾在英國牛津大學（University of Oxford）做研究的歷史學家杜達（Manikarnika Dutta）成就斐然，她的研究需要用到存放在印度的歷史檔案。如今英國內政部以花太多時間在印度、在英國境內天數太少為由，揚言將她驅逐出境。

英國「衛報」（The Guardian）等媒體報導，今年37歲的杜達來自印度，所做的研究是她對牛津大學的學術承諾，內容涉及研讀印度城市的檔案，並參加一系列國際會議。

根據英國內政部規定，若以居留10年以上為基礎申請在英國「無限期居留」（ILR），申請者10年內最多可待在海外548天，杜達則待了691天。

也有其他學者因為滯留海外時長而碰上一樣的問題。

內政部駁回杜達繼續住在英國的權利，理由除了她滯留海外的天數，還有她在英國並無家庭生活，但她跟丈夫已經結婚10多年，且一起住在南倫敦（South London）。

杜達現為愛爾蘭都柏林大學學院（University College Dublin）助理教授，她曾在牛津大學、布里斯托大學（Bristol University）做研究。她的丈夫是格拉斯哥大學（University of Glasgow）高級講師。

杜達告訴「觀察家報」（The Observer）：「我收到告知我必須離境的電子郵件時震驚不已，我曾獲得英國不同大學聘任，在這裡住了12年。自從我來牛津大學讀碩士，我的成年生活大部分時間都住在英國。我從沒想過這種事會發生在我身上。」

杜達最初是拿學生簽證在2012年9月來到英國，丈夫依「全球人才」管道取得簽證後，杜達改拿配偶簽證。去年10月，杜達申請無限期居留，丈夫也提出申請並通過，但杜達卻被駁回。為此她提出行政覆核，結果被要求「現在就離開英國，如果不自願離境，可能會被禁止再入境10年，並依逾期居留被起訴」。

杜達的律師康迪亞（Naga Kandiah）已採取法律行動，內政部回覆未來三個月內會重新考慮，但三個月後仍可能做出相同決定，在那之前，杜達可謂前途茫茫。

內政部 印度 學生簽證

上一則

印尼網紅要耶穌剪髮 涉褻瀆宗教下場變這樣

下一則

以色列推翻停火協議 大規模空襲加薩 至少造成310亡

延伸閱讀

英國預期逾30國參與援烏志願者聯盟 日本角色引關注

英國預期逾30國參與援烏志願者聯盟 日本角色引關注
英國電子旅遊憑證擴大 4/2起歐洲可申請 1次可待6個月

英國電子旅遊憑證擴大 4/2起歐洲可申請 1次可待6個月
做研究在印度待太久 印籍牛津歷史學家恐遭英國逐出境

做研究在印度待太久 印籍牛津歷史學家恐遭英國逐出境
新聞眼／中國博士生犯下英國連續性侵案 受害者逾50人

新聞眼／中國博士生犯下英國連續性侵案 受害者逾50人

熱門新聞

紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日在沙烏地阿拉伯吉達的王宮，會見沙國王儲穆罕默德。(美聯社)

烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

2025-03-11 18:05

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　