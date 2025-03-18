美斷VOA金源 歐盟：冒著助敵風險 捷克號召支持RFE營運

美國川普政府15日解雇上千名海外廣播機構員工，包括美國之音、自由亞洲電台和自由歐洲電台在內的記者；圖為自由歐洲電台位於布拉格的總部，電台資金來自美國國會。（歐新社）

川普 政府上周末開始裁減美國之音（VOA）和其他美國資助的廣播公司的員工，包括位於布拉格的自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL），在此之前已凍結對這些廣播公司的資金支持。歐盟17日警告，川普是冒著「使我們的共同對手受益」的風險。另外，捷克政府出面號召，由歐洲國家出資，維持自由歐洲電台營運。

自由歐洲電台成立於1950年，最初由美國國會透過中央情報局（CIA）資助，向當時被關在共產鐵幕中的保加利亞、捷克斯洛伐克、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞等國家進行廣播。

1953年，自由歐洲電台開始以俄語及17種其他語言向蘇聯廣播。1962年，時任美國總統甘迺迪說，自由歐洲電台不只是人民的電台，也是把真相傳播進鐵幕的重要機構。

冷戰結束後，美國資助的媒體此後將焦點集中在俄羅斯、中國和伊朗 等國家。

歐盟執委會發言人賓荷(Paula Pinho)說：「我們真誠地視這些媒體為真理、民主和全世界數百萬人希望的燈塔。」她說：「新聞自由…對民主至關重要，並且這項決定有可能使我們共同的對手受益。」但是她沒有點名國家、團體或個人。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在社群平台X發文表示：「我們必須從政治意願開始著手，因此我將提出這項請求。」他補充，歐洲外長們將討論如何至少部分維持自由歐洲電台／自由電台的廣播運作。

媒體資金遭到凍結不僅影響美國之音和自由歐洲電台/自由電台，也影響許多其他美國媒體，包括被伊朗政府封鎖的波斯語法達電台(Radio Farda)，以及美國入侵伊拉克後，面對卡達半島電視台(Al-Jazeera)極具批判性的報導而成立的阿拉伯語廣播網「自由電視台」(Al-Hurra)。

另外，無國界記者組織（RSF）17日警告稱，川普政府凍結監管多家國際媒體的美國公共機構，威脅到全球記者的「安全」，目前有9名記者被監禁。

無國界記者組織表示，「迄今為止，全球共有9名USAGM記者被監禁：其中4名在越南，2名在俄羅斯，1名在白俄羅斯 ，1名在亞塞拜然，1名在緬甸」。

無國界記者組織「呼籲國際社會立即動員起來，確保他們獲釋，並保障在世界各地工作的所有美國國際媒體署記者的安全。」

此外，具有國際影響力的法國和德國公共媒體《法國媒體世界》「France medias monde」和《德國之聲》對美國國際媒體署監管的媒體活動被凍結表示「擔憂」。

兩大組織在聯合聲明中表示，「它是抵禦虛假信息和操縱的堡壘，但在那些人們「很少或根本無法獲得公正且經過核實的信息的國家，這種堡壘有消失的危險」。