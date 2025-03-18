川普顛覆外交 英法關係升溫 加拿大：法國是可靠盟友

外界分析，川普重回白宮讓英法關係升溫，圖為3月初法國總統馬克宏（左）和英國首相施凱爾（右）討論烏克蘭問題。（歐新社）

知情人士和分析家16日表示，川普推動第二個總統任期施政引發動盪不安之際，英國首相施凱爾 （Keir Starmer）和法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）聯手領導歐洲對烏克蘭 的支持，凸顯英法關係的升溫。

中央社引述法新社報導，2016年公投結果令人震驚後，在英國脫離歐洲聯盟（EU）的激烈談判中，英法這兩個英吉利海峽（English Channel）兩岸的鄰國關係急劇惡化。

施凱爾去年7月上任後矢言工黨將「重啟」英國與歐洲盟友的關係，川普重返白宮並顛覆美國外交政策之後，他更是積極朝這方向努力。

一名不具名唐寧街消息人士表示：「施凱爾上任之前，就優先考慮與馬克宏總統建立牢固的關係。」

「很明顯，他們關係好、技能互補，彼此尊重，這種在當前劃時代挑戰之前建立的尊重，現在十分寶貴。」

川普上月邀請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），單方面與俄國談判如何結束烏克蘭戰爭、從而讓普亭擺脫外交孤立之後，那樣的挑戰更是顯而易見。

現年62歲的施凱爾和47歲的馬克宏迅速聯手，尋求確保結束這場三年戰爭的任何協議，都能尊重烏克蘭和歐洲的安全，而這也是他們持續共同追求的目標。

兩人已召集歐洲領導人和其他盟友參加在巴黎和倫敦舉行的峰會，試圖組成「志願者聯盟」（coalition of the willing），來保衛任何的烏克蘭最終停火。

施凱爾和馬克宏表示，他們準備在美國的支持下向烏克蘭部署軍隊，以嚇阻普亭違反停戰協議。

他們試圖說服其他國家也這樣做，或透過後勤和監控等不同類型的支援提供協助。

另外，面對美國的經濟與主權威脅，加拿大新總理卡尼（Mark Carney）展開歐洲之旅，17日抵達巴黎盼強化與法國「可靠盟友」的外交連結。兩國領袖反對經濟衝突，也敦促俄羅斯為和平做出明確承諾。

在聯合記者會上，卡尼首先談及籠罩加拿大與歐洲的關稅戰陰影，他說道：「對加拿大而言，與法國這樣的可靠盟友強化連結比以往都更加重要…我們知道經濟合作，而非衝突，才是打造強健經濟的方式。」

政治新聞媒體Politico分析，卡尼這句「可靠盟友」，顯然就是針對川普說的。

卡尼表示，「我們應強化兩國的合作，以確保安全，盟友的安全與世界的安全…我們必須加強外交關係，共同面對這個日益不穩定和危險的世界」，同時「為我們的企業打造新契機」。