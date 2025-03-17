英國預期逾30國參與援烏志願者聯盟 日本角色引關注

英國首相府發言人17日說，英方預期將有逾30個國家參與在烏克蘭協助維持停火、促進長久和平的志願者聯盟行動，但不是所有國家都打算派兵赴烏。圖為首相施凱爾15日主持志願者聯盟視訊峰會。（英國首相府提供）

英國首相府一名發言人今天表示，英方預期將有超過30個國家參與在烏克蘭 協助維持停火、促進長久和平的「志願者聯盟」行動，儘管不是所有國家都打算派兵赴烏。

值得一提的是，英國首相施凱爾 （Keir Stamer）15日召開約25個國家參加的「志願者聯盟」（coalition of the willing）視訊峰會，他在會後記者會提到，參加峰會的除了有多個歐洲國家，以及加拿大、澳洲、紐西蘭等大英國協成員，另外還有其他國家表達支持（backing），「包括日本 」。

「志願者聯盟」由英、法主導，15日是施凱爾首次在相關公開發言點名東亞國家。日本首相石破茂未參加15日的視訊峰會，但當天曾針對峰會發表可見於日本外務省官網的文字訊息。

石破茂指出，日本將致力於強化烏克蘭的經濟和社會韌性，為此將持續提供重建支持。

石破茂提到，絕不能容許「在世界任何地方」出現企圖透過武力單方面改變現狀的情況，一如俄羅斯對烏克蘭的侵略。為此，日本與歐洲密切合作。烏克蘭和平的實現不僅將影響歐洲，更將影響含印太區域在內的全球安全。在這樣的脈絡下，各界必須一同努力，確保不會出現「錯誤前例」，美國也需要持續參與。

日本曾參加11日在巴黎舉行的「志願者聯盟」軍事首長會議，日方強調當時是以「觀察員」身分與會。

「志願者聯盟」20日將在倫敦召開第2場軍事首長會議，英方曾預告會議預計將觸及較具體的軍事行動規劃。日本不排除也將參與20日的會議。

日本憲法對自衛隊涉入海外軍事活動設下極大限制。不過，英方官員數次指出，參與「志願者聯盟」的方式不一定是派兵，也可以是提供其他能力或資源。相關能力或資源可包括後勤、軍備支援，以及在烏克蘭境內協助人員訓練等。

首相府一名發言人今天說，各國可以多種方式參與。發言人舉例，如果有國家可向烏克蘭提供戰機，聯盟夥伴需思考的問題不會僅限於戰機本身，而會涵蓋戰機油料補充、使用的基地、工程支援、以何種方式涉入地面軍事行動、戰機援烏是否因此在各國其他軍事部署地點產生軍力空缺填補需求，以及人員輪調和駐紮等問題。

該名發言人說：「軍事夥伴們將探討的，會是這類細節。」

英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將11日與法方在巴黎共同主持「志願者聯盟」軍事會議。他會後指出，總計有37國與會，其中有34位各國軍職領袖。

20日在倫敦登場的類似會議預計將進一步討論「接戰守則」（ROE）等軍事行動具體問題。雖然英方數次表示派兵赴烏的前提包括俄烏達成停火協議、且美國提供必要的軍事支援後盾，而目前無論是停火協議或美方後盾皆仍未見明朗，施凱爾15日再次強調，「我們不會坐等（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）採取行動」。

英國首相府發言人今天說，預計將有「數量可觀」的國家（significant number of countries）參與派兵赴烏。這名發言人並提到，有些國家雖然有意為「志願者聯盟」做出貢獻，但未能參加15日的視訊峰會。