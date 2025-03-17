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教宗住院月餘教廷首度公布照片 似可自主呼吸

編譯中心／綜合16日電
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教廷16日公布教宗住院接受治療以來的首張照片，照片顯示他似乎沒受輔助可自主呼吸。(路透)
教廷16日公布教宗住院接受治療以來的首張照片，照片顯示他似乎沒受輔助可自主呼吸。(路透)

天主教教宗方濟各2月因呼吸道感染住院，之後惡化為雙側肺炎，但近來病情已經穩定。教廷16日公布教宗住院接受治療以來的首張照片，照片顯示他似乎沒受輔助，可自主呼吸。

現年88歲的教宗方濟各（Pope Francis）因為嚴重呼吸道感染於2月14日被送往羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），且需要持續接受治療，自此後他就沒有公開露面。

路透報導，教廷公布的照片顯示，教宗坐在傑梅利醫院的小聖堂內，且可以看見他的側臉。教宗在住院期間曾接受高流量氧氣治療，但從這張照片來看，目前他似乎可以自主呼吸。

教廷指出，教宗16日和其他神父在小聖堂舉行彌撒。

教廷15日公布教宗病情更新訊息指出，教宗方濟各的病況正逐漸好轉。但梵蒂岡方面尚未給出教宗離院的時程表，並提到他的復原進度緩慢。

雖然方濟各病情尚未痊癒，外界揣測他可能會比照前任本篤十六世（Benedict XVI）選擇請辭。不過梵諦岡表示，教宗核准一項為期3年，探討全球天主教會改革的進程，此舉顯示他仍有意願繼續擔任教宗。

路透報導，世界主教會議（Synod of Bishops）曾探討多項改革，像是由婦女擔任天主教執事的可能性，以及使LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）群體更融入教會等，而教宗方濟各（Pope Francis）已延長世界主教會議的工作，這是他12年教宗任期的重要倡議。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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