美恐撤安全保證歐急商徵兵制 英號召25國挺烏組志願聯盟

圖為一名美軍（左）2023年5月在演習中，指導芬蘭官兵使用古斯塔夫無後座力砲。(路透)

隨著俄羅斯對烏克蘭 的侵略行為持續並且美國可能撤回對歐洲的安全保證，歐洲國家開始討論是否恢復義務兵役制來加強防衛能力。自2022年2月俄羅斯總統普亭 入侵烏克蘭以來，歐洲對俄國的威脅感到愈加擔憂，尤其是在美國總統川普曾直言「歐洲必須自己照顧自己的安全」後，、令跨大西洋聯盟的北約 （NATO）人仰馬翻後，北約的實力受到更多質疑。

軍事分析家和歐洲政府都承認，俄國的軍事威脅比三年前更為嚴重。德國海德堡大學政治科學研究所（IPW）研究員布里爾科夫表示，現在的俄軍比2022年更強大，並且對波羅的海國家和歐盟東翼抱有敵意。

布里爾科夫的研究報告顯示，除現役147萬名軍人外，歐洲可能需要額外30萬人來抵擋俄國的侵略，而這樣的兵力需求可能需要徵兵制度來填補。

從巴黎到北約東翼的波蘭華沙，各國領導人一直在尋求增加國防開支。但包括法國和英國在內，許多國家在招募和留住軍人方面都遇到困難，想重新引入某種形式的國民服役，無論是強制還是自願，可能只會更加困難。

據全球線上民調機構「輿觀」民調，68%法國人和58%德國人支持強制年輕人服兵役。義大利人和英國人存在分歧，53%西班牙人則持反對意見。但研究也顯示，許多歐洲人不準備在戰場上保衛自己的國家。

同日，英國首相施凱爾主持了包括北約和歐盟等25個國家領導人的線上會議，強調繼續向俄施壓以促使其無條件停火。施凱爾指出，俄羅斯總統普亭遲早必須進行談判，而歐洲與美國必須加大對俄的經濟制裁，進一步壓迫普亭接受停火協議。

施凱爾表示，會議旨在組成「志願聯盟」，為烏克蘭提供安全保障並尋求結束戰爭。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔已展現和平立場，並願意承諾遵守30天無條件停火。

儘管如此，普亭仍未顯示出願意停火的態度，澤倫斯基指控普亭在停火談判期間，試圖包圍庫斯克地區的基輔軍隊，進一步提高其談判籌碼。