美恐撤安全保證歐急商徵兵制 英號召25國挺烏組志願聯盟
隨著俄羅斯對烏克蘭的侵略行為持續並且美國可能撤回對歐洲的安全保證，歐洲國家開始討論是否恢復義務兵役制來加強防衛能力。自2022年2月俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭以來，歐洲對俄國的威脅感到愈加擔憂，尤其是在美國總統川普曾直言「歐洲必須自己照顧自己的安全」後，、令跨大西洋聯盟的北約（NATO）人仰馬翻後，北約的實力受到更多質疑。
軍事分析家和歐洲政府都承認，俄國的軍事威脅比三年前更為嚴重。德國海德堡大學政治科學研究所（IPW）研究員布里爾科夫表示，現在的俄軍比2022年更強大，並且對波羅的海國家和歐盟東翼抱有敵意。
布里爾科夫的研究報告顯示，除現役147萬名軍人外，歐洲可能需要額外30萬人來抵擋俄國的侵略，而這樣的兵力需求可能需要徵兵制度來填補。
從巴黎到北約東翼的波蘭華沙，各國領導人一直在尋求增加國防開支。但包括法國和英國在內，許多國家在招募和留住軍人方面都遇到困難，想重新引入某種形式的國民服役，無論是強制還是自願，可能只會更加困難。
據全球線上民調機構「輿觀」民調，68%法國人和58%德國人支持強制年輕人服兵役。義大利人和英國人存在分歧，53%西班牙人則持反對意見。但研究也顯示，許多歐洲人不準備在戰場上保衛自己的國家。
同日，英國首相施凱爾主持了包括北約和歐盟等25個國家領導人的線上會議，強調繼續向俄施壓以促使其無條件停火。施凱爾指出，俄羅斯總統普亭遲早必須進行談判，而歐洲與美國必須加大對俄的經濟制裁，進一步壓迫普亭接受停火協議。
施凱爾表示，會議旨在組成「志願聯盟」，為烏克蘭提供安全保障並尋求結束戰爭。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔已展現和平立場，並願意承諾遵守30天無條件停火。
儘管如此，普亭仍未顯示出願意停火的態度，澤倫斯基指控普亭在停火談判期間，試圖包圍庫斯克地區的基輔軍隊，進一步提高其談判籌碼。
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