我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9器官揭老化疾病風險 預測失智症要看「它」不是大腦

美國現象／失蹤的25元禮品卡 鬥垮長島富區女校長

美國恐收回安全保證、俄國虎視眈眈…歐洲討論恢復徵兵制

中央社／巴黎15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。圖為俄軍在庫斯克巡視四周。(歐新社)
美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。圖為俄軍在庫斯克巡視四周。(歐新社)

在美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。

法新社報導，俄羅斯總統普亭2022年入侵烏克蘭讓歐洲措手不及，而美國總統川普直言歐洲得自己照顧自己安全、搞得跨大西洋聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）人仰馬翻之後，各界益發擔憂起北約的實力。

軍事分析家和歐洲政府都承認，俄羅斯侵略的威脅真實存在，今天的威脅甚至比3年前還要嚴重。

德國海德堡大學（Heidelberg University）政治科學研究所（IPW）研究員布里爾科夫（Alexandr Burilkov）表示：「今日的俄羅斯軍隊比2022年2月24 日更強大、更好，俄羅斯對波羅的海國家和歐洲聯盟（EU）東翼懷有敵意。」

根據布里爾科夫為智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Brussels European and Global Economic Laboratory）以及基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）撰寫的研究，除了147萬名現役軍人外，歐洲可能還需要30萬軍隊，才能擋得住俄羅斯的侵略。

「新部隊人數如此眾多，徵兵必須扮演角色。」

從巴黎到華沙，面對美國威脅收回對歐洲的安全保證，各國領導人一直在尋求增加國防開支。

但包括法國和英國在內，許多國家在招募和留住軍人方面都遇到困難，想重新引入某種形式的國民服役，無論是強制還是自願，可能只會更加困難。

根據全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）民調，法國（68%）和德國（58%）多數人支持強制年輕人服兵役。義大利人和英國人存在分歧，大多數西班牙人（53%）則持反對意見。

但研究也顯示，許多歐洲人不準備在戰場上保衛自己的國家。

俄羅斯 民調 烏克蘭

上一則

政府已作好準備 菲警方：將配合國際刑警組織 逮捕杜特蒂掃毒戰共犯

延伸閱讀

川普促停止支持葉門叛軍「青年運動」 伊朗反批：美國無權說三道四

川普促停止支持葉門叛軍「青年運動」 伊朗反批：美國無權說三道四
川普加稅車價飆 美國車廠也受害 福特CEO吐1心聲

川普加稅車價飆 美國車廠也受害 福特CEO吐1心聲
魯比歐與俄外長通話 討論終結俄烏戰爭下一步

魯比歐與俄外長通話 討論終結俄烏戰爭下一步
俄烏激戰庫斯克州 澤倫斯基否認烏克蘭部隊遭包圍

俄烏激戰庫斯克州 澤倫斯基否認烏克蘭部隊遭包圍

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年