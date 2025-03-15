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美網紅搶走袋熊拍片激怒澳洲人 澳總理諷：何不抱鱷魚

編譯中心／綜合14日電
美國一名網紅到澳洲旅遊竟搶走袋熊寶寶，引發眾怒。（視頻截圖）
美國一名網紅到澳洲旅遊竟搶走袋熊寶寶，引發眾怒。（視頻截圖）

一名美國女網紅日前在澳洲拍下從焦急的袋熊媽媽身邊搶走寶寶的影片，此舉激怒許多澳洲民眾，坎培拉當局表示這位網紅14日已搭機離境，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發聲譴責她的行為。

中央社引述法新社報導，一支本周在社群媒體Instagram發布的影片顯示，一名女子在路邊抱起野生小袋熊就跑，一邊笑著返回座駕，然後對著鏡頭說：「我抓到了一隻袋熊寶寶。」這支影片現在已經刪除。

社交平台上的片段顯示，這支影片是在夜間拍攝，其中可見袋熊媽媽在後面追著牠被抱走的幼獸，牠發出叫聲，驚恐不安的母袋熊一度追隨。女子後來將小袋熊放回路邊。澳洲媒體指認她是美國戶外型網紅瓊斯（Sam Jones）。

影曝光後引起公憤， 要求將瓊斯驅逐出境的網上簽名人數超過3萬人。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）談到這名網紅已離境時指出：「對澳洲袋熊來說，沒有比今天更好的日子。」柏克稍早透露，女子的觀光簽證因那支影片而受到當局重新審核。

艾班尼斯也發聲譴責，「把袋熊寶寶從媽媽身邊搶走，顯然對袋熊媽媽造成痛苦，這簡直是暴行。」

艾班尼斯形容事件「離譜」，「我建議這位所謂的網紅，也許她可嘗試其他澳洲動物，從鱷魚媽媽那裡抓走鱷魚寶寶，看看會發生什麼事。」

瓊斯自稱「戶外愛好者和獵人」，其社交平台追隨者達9.2萬人。事發後她將自己的IG帳戶列為「私人」，並刪除帖文。

一名美國女網紅日前在澳洲拍下從焦急的袋熊媽媽身邊搶走寶寶的影片，激怒澳洲民眾。（...
一名美國女網紅日前在澳洲拍下從焦急的袋熊媽媽身邊搶走寶寶的影片，激怒澳洲民眾。（Pixabay）
美國一名網紅到澳洲旅遊竟搶走袋熊寶寶，引發眾怒。（取材自Instagram）
美國一名網紅到澳洲旅遊竟搶走袋熊寶寶，引發眾怒。（取材自Instagram）

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