杜特蒂押送海牙 女兒轟搭機8小時僅給1三明治 單人牢房曝光

ICC被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。拘留所設施包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。（取材自ICC）

菲律賓前總統杜特蒂 11日因任內發動「毒品戰爭」，涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院(ICC)接受審判，準備首次出庭前，杜特蒂先被送往ICC拘留設施，媒體披露了杜特蒂在該拘留所可享受到的待遇；不過他的女兒隨後在社群媒體 上為父親發聲，怒控父親遭到不當對待，就連搭乘超過八小時飛機，也只有一個三明治可以果腹。

綜合媒體報導，杜特蒂女兒凱蒂（Veronica "Kitty" Duterte）在父親被捕後，透過一系列IG限時動態，與外界分享父親被逮捕後的狀況；從照片和影片可以看到，杜特蒂在機場被逮捕後，凱蒂情緒激動，除了對逮捕行動表達不滿，更對菲律賓刑事調查與偵緝組組長托雷少將破口大罵。

她指出，父親遭非法拘留，在沒有逮捕令的情況下被帶走。她分享一張杜特蒂在沙發上休息的照片，指控父親遭到不當對待，甚至被剝奪基本的醫療照護權利。凱蒂還分享與父親視訊的照片，質疑「長達八小時的航班，竟然只能吃一個三明治？」

另外，媒體曝光了ICC的拘留設施，位於海牙濱海郊區席凡寧根，隸屬於一座荷蘭監獄，目前關押著另外五名正在接受法院審理的ICC被告。

據了解，包含杜特蒂的所有被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。房內配有床鋪、書桌、書架、櫥櫃、馬桶、洗手盆、電視，以及一組對講機，供囚犯在牢房上鎖時與獄警聯繫。

拘留所設施還包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。每天提供三餐，也設有共用廚房，被拘留者可用購物清單提供的食材自行烹飪，「以便根據個人口味與文化需求調整飲食」。

被拘留者每年可多次接受家人或配偶探視，若經認定為經濟困難者，法院將「在可行範圍內」負擔相關費用。

根據ICC規定，所有被拘留者「抵達法院後，須立即在預審法庭出庭，檢察官將在場」。該庭訊旨在確認被告身份，並告知所涉罪行，以及他們依「羅馬規約」（Rome Statute）所享有的權利，包括申請臨時釋放。預審法官隨後將指定日期，舉行確認罪名的庭訊。