我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私密照、情書連環爆 金秀賢公司：下周拿證據反擊

蛋價暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨？

日本女直播主東京街頭被殺30多刀 嫌犯稱不滿欠債不還

記者雷光涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年3月11日在東京都新宿區女性直播主當街被刺死。示意圖，與新聞無關。(美聯社)
今年3月11日在東京都新宿區女性直播主當街被刺死。示意圖，與新聞無關。(美聯社)

本月11日在東京都新宿區街頭殺死女性直播主的高野健一供稱，幾年前借200萬日圓(約13,488美元)給佐藤愛里，對方欠錢不還並失聯，犯案前2、3個月網購兇刀，犯行當天透過直播內容追到被害人的下落。死者身上共有30多處刀傷，警視廳認為兇手有強烈的殺意，正進一步調查。

調查人員透露，佐藤的臉部、胸部等部位共有30多處刺傷。周圍監視攝影機拍到疑似高野的人物，對被害人猛次30多刀的畫面。然而，高野否認有殺意，聲稱「並沒有想要殺人」。

現場發現一把染血的求生刀，刃長約13公分，高野的背包內還有另一把類似的刀。他供稱：「這是2、3個月前透過網路購買，當天從家裡帶出來。」他於案發當天，搭電車從小山市前往JR高田馬場站。

高野表示，曾以生活費等名義借給佐藤超過200萬日圓，後來透過民事訴訟要求她償還債務，獲得勝訴，但2023年初起對方就斷了聯繫。他在2024年1月曾向栃木縣警方諮詢過這筆金錢糾紛。這200萬是他用自己的存款及信貸籌措而來。他說，無法接受欠款不還的人，還能繼續透過直播賺錢。

根據調查，受害者在案發前一天，在直播中宣布了名為「徒步環繞山手線一周」的企畫。案發當時，她正一邊行走，一邊進行直播。

42歲的嫌犯說，他當天早晨搭乘電車前往東京，一邊看直播。看到她直播說「到達高田馬場站」，就前往車站附近搜尋。之後看到她朝我方向走來，便靠近刺傷她。

以「最上愛」為藝名的佐藤愛里數年前開始做影片直播。一名40多歲的男性觀眾對讀賣新聞表示，受害者幾乎每天都在直播，回應觀眾的提問。另一名40多歲的男性回憶，她可愛又開朗，在直播界人氣頂尖。

部分直播程式有打賞功能，讓觀眾透過金錢支持直播主，留言與其互動。讀賣報導，直播內容，特別是戶外直播，可能帶來潛在風險。成蹊大學客座教授高橋曉子提醒，在戶外直播時，背景畫面可能會洩露所在位置，使得直播主容易被追蹤，風險相當高。她建議，如果要公開地點資訊，最好延後一段時間再發布，或是提供已經離開的地點。

上一則

俄軍稱烏克蘭談判籌碼沒了 收復86%庫斯克失土、掌握數百烏戰俘

下一則

普亭對停火談判採「拖延戰術」 還向美國提一堆條件

延伸閱讀

川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅
特斯拉股價暴跌 川普力挺馬斯克 白宮直播直接買一台

特斯拉股價暴跌 川普力挺馬斯克 白宮直播直接買一台
日本311大地震14周年 仍有近3萬人無法返回家園

日本311大地震14周年 仍有近3萬人無法返回家園
前央視記者王志安驚傳騙婚家暴 前妻開直播淚控：他要逼死我

前央視記者王志安驚傳騙婚家暴 前妻開直播淚控：他要逼死我

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺