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菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

編譯梁采蘩／即時報導
菲律賓前總統杜特蒂11日因涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。圖為杜特蒂2018年在馬尼拉東北方的奎松市持槍向攝影者開玩笑。（美聯社）
菲律賓前總統杜特蒂11日因涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。圖為杜特蒂2018年在馬尼拉東北方的奎松市持槍向攝影者開玩笑。（美聯社）

菲律賓前總統杜特蒂11日因任內發動「毒品戰爭」，涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。外媒也披露像杜特蒂這樣的前總統，在該拘留所可享受到的待遇。

法新社報導，ICC的拘留設施位於海牙濱海郊區席凡寧根（Scheveningen），隸屬於一座荷蘭監獄，目前關押著另外5名正在接受法院審理的ICC被告。

ICC在官網上表示：「為履行職責，ICC登記官致力於在高效的拘留系統內，確保被拘留者的身心靈福祉，並考量其文化多樣性及個人發展。」

所有被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。房內配有床鋪、書桌、書架、櫥櫃、馬桶、洗手盆、電視，以及一組對講機，供囚犯在牢房上鎖時與獄警聯繫。

拘留所設施包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。每日提供三餐，也設有共用廚房，被拘留者可用購物清單提供的食材自行烹飪，「以便根據個人口味與文化需求調整飲食」。

被拘留者每年可多次接受家人或配偶探視，若經認定為經濟困難者，法院將「在可行範圍內」負擔相關費用。

根據ICC規定，所有被拘留者「抵達法院後，須立即在預審法庭出庭，檢察官將在場」。

該庭訊旨在確認被告身份，並告知所涉罪行，以及他們依《羅馬規約》（Rome Statute）所享有的權利，包括申請臨時釋放。預審法官隨後將指定日期，舉行確認罪名的庭訊。

《羅馬規約》規定，在被告投案或遭拘留後的合理時間內，預審法庭須開庭審理，以「確認檢察官打算提起的訴訟」。檢察官必須以充分理由說服法官「相信被告犯下所指控的罪行」，並證明已蒐集到足以進行審判的證據。

ICC法官在庭訊結束後，可選擇確認指控並將被告移交至審判庭，或要求檢察官提供更多證據，又或者修改指控內容，甚至撤銷訴訟。一旦指控獲確認，法院主席團將組成審判庭，負責籌備並進行審判。

ICC被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。拘留所設施...
ICC被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。拘留所設施包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。（取材自ICC）

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