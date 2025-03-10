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格陵蘭議會選舉將登場 總理批川普缺乏尊重、令人不安

編譯徐榆涵／即時報導
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格陵蘭總理兼伊努特社群黨主席艾格德。(美聯社)
格陵蘭總理兼伊努特社群黨主席艾格德。(美聯社)

丹麥半自治領土格陵蘭將於11日11時舉行議會選舉，美國總統川普日前揚言控制格陵蘭後，獨立議題將是本次選戰焦點。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）10日警告，川普對格陵蘭缺乏尊重，且行事風格非常難以預料，令人不安。

川普曾多次宣稱要取得格陵蘭控制權，必要時會採取軍事或經濟手段，因此格陵蘭11日議會選舉引起全球關注。

衛報報導，丹麥憂心若格陵蘭選民大力支持最大在野黨定向點黨（Naleraq），格陵蘭將加強與美國關係。定向點黨最知名候選人之一柏特森（Juno Berthelsen）曾表示：「目前不只美國，基本上全世界都對我們感興趣，這會對我們有利。」

格陵蘭總理兼伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit）主席艾格德10日接受丹麥公共廣播電台採訪時表示：「世界秩序在許多方面都搖搖欲墜，而美國總統又難以預測，讓人民感到不安全。」

艾格德說：「我們應該受到尊重，但是我認為美國總統自上任以來，並沒有這麼做。」

他接著說：「美國總統最近的所作所為，意味著你不會像過去那樣與美國走得太近。」並指此次選舉，格陵蘭面臨重大抉擇。

川普上周在國會演說時表示，相信美國會「以某種方式」得到格陵蘭島。艾格德隔日即在臉書寫道，格陵蘭人「不想成為美國人，也不想成為丹麥人」，強調「我們是格陵蘭人。美國人和他們的領導人必須明白這一點。」

格陵蘭 川普

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