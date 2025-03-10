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墨西哥總統35萬人集會籲自主 確信化解川普關稅威脅

中央社／墨西哥市9日綜合外電報導
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墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透）
墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透）

墨西哥總統薛恩鮑姆今天在大規模集會上告訴歡欣鼓舞的群眾，她確信墨國目前已阻止美國的關稅威脅，且她認為，美國總統川普揚言4月2日對各國實施的對等關稅不適用於墨國。

法新社報導，根據地方當局，35萬人在墨西哥首都墨西哥市參與大規模集會，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在會中宣布她對墨美貿易關係的未來抱持「樂觀」態度，但也警告墨國「不可放棄主權」。

這場集會旨在強化國家自豪感，薛恩鮑姆面對聚集在墨西哥市地標左卡洛（Zocalo）廣場的大批人群，強調墨國及其人民對美國經濟做出的貢獻。

她說：「我們不可放棄自身主權，也不可以讓我們的人民受到外國政府或霸權的決策影響。在這種情況下，我們永遠會立刻採取行動（因應）。」

美國總統川普（Donald Trump）原定本月4日起對墨西哥和加拿大課徵25%關稅，但2天後又宣布所有符合美國－墨西哥－加拿大協定（USMCA）的商品暫緩課徵關稅，效期至4月2日止。

此外，川普為修正所謂的貿易失衡狀態，矢言於4月2日起對所有國家實施「對等」關稅。

薛恩鮑姆表示自己「樂觀」看待此事，因為大部分墨西哥產品都符合美墨加協定，美國對等關稅將「不適用於」墨國。

墨西哥 關稅 川普

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