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熱帶氣旋重創澳洲昆士蘭 引發洪災警報、31萬人斷電

編譯中心／綜合9日電
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熱帶低氣壓艾佛瑞德在澳洲昆士蘭州帶來劇烈的狂風暴雨。（美聯社）
熱帶低氣壓艾佛瑞德在澳洲昆士蘭州帶來劇烈的狂風暴雨。（美聯社）

熱帶氣旋減弱為熱帶低氣壓的艾佛瑞德（Alfred），9日在澳洲昆士蘭州帶來破壞性的狂風暴雨，影響數百萬居民，引發洪水警告，並導致成千上萬人摸黑。

路透報導，能源公司Energex在聲明中表示，昆士蘭州東南部約有31萬6540人無電可用，其中黃金海岸（Gold Coast）受災最嚴重，有超過11萬2000人因這個風暴系統斷電。

昆士蘭州外海一道熱帶低氣壓2月下旬增強為熱帶氣旋，命名艾佛瑞德，16天後雖減弱並以熱帶低氣壓形式抵達昆士蘭海岸，昆省東南部與新省東北部的部分地區，洪水淹至膝蓋深，街道變成急流。昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）躲過直接衝擊，而昆士蘭州以南的新南威爾斯州（New South Wales）也感受到風災威力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，「暴洪和狂風影響下，昆士蘭州和新南威爾斯州北部的情況還是非常嚴重」。

艾班尼斯表示，未來幾天預計仍將出現暴雨、具破壞力的強風與海岸風暴潮。

警方表示，一名61歲男子的「農夫車」在新省北部一座橋上被洪水冲走。雖然司機逃離車廂，並嘗試抓住樹枝，但最終被急流冲走。另外，兩輛軍用卡車到新省利斯莫爾附近清理道路時翻側，13名士兵受傷送院。

澳洲 熱帶氣旋

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