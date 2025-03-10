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「自覺不特別了」 川普不滿英王接見澤倫斯基 對英趨冷淡

編譯盧思綸／綜合9日電
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華府外交消息人士稱，川普不滿英國國王查理三世（左）2日接見烏克蘭總統澤倫斯基（右），對英國的態度轉趨冷淡。（美聯社）
華府外交消息人士稱，川普不滿英國國王查理三世（左）2日接見烏克蘭總統澤倫斯基（右），對英國的態度轉趨冷淡。（美聯社）

每日郵報報導，華府外交消息人士告訴英國官員，英國國王查理三世日前在王室鄉村別墅「山均漢姆堡」（Sandringham）接見烏克蘭總統澤倫斯基，讓美國總統川普對於英國的態度轉趨冷淡，見查理三世和澤倫斯基開心合影，讓川普感覺英王邀請國是訪問變得「不那麼特別」。

儘管唐寧街否認川普因英王會晤澤倫斯基生悶氣的說法，但是一名知情人士表示：「山均漢姆堡會議之後，華府的態度明顯變得冷淡。我們告訴華府，國王要接見誰是他自己拿主意。」

報導指出，英方回應川普盟友說，假如英國政府「指示」國王不要接見澤倫斯基將是非常不恰當的舉措。

英國首相施凱爾先前向川普轉交查理三世邀請函，隨後英王在3月1日接見澤倫斯基，這是在川普與澤倫斯基在白宮爭執、不歡而散之後。不過，英方強調，查理三世與澤倫斯基會晤早已安排好，並非是針對美烏會談破局的回應。

隔日，查理三世又接見加拿大總理杜魯多，當時正值杜魯多為了川普新關稅急得焦頭爛額之際。川普和杜魯多也隔空交鋒，川普甚至稱杜魯多是「加拿大州長」，可說是火藥味十足。

傳統上，英國國家元首應恪守政治中立。但查理三世8日表示，應在「不確定時期」保持團結。

查理三世10日將在大英國協日（Commonwealth Day）致辭。大英國協由56個主要為前英國殖民地的國家組成。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）稍早表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）正在考慮加入一個維護烏克蘭和平協議的計畫。

英國官員6日表示，英方已與約20個有興趣加入所謂烏克蘭維和「志願者聯盟」（coalition of the willing）的國家進行會談。

這位官員婉拒透露這些國家的名稱，但表示它們「主要是歐洲和大英國協夥伴」。

華府外交消息人士稱，川普不滿英國國王查理三世（左）2日接見烏克蘭總統澤倫斯基（右...
華府外交消息人士稱，川普不滿英國國王查理三世（左）2日接見烏克蘭總統澤倫斯基（右），對英國的態度轉趨冷淡。（美聯社）

川普 查理三世 澤倫斯基

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