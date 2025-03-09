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格陵蘭議會選舉11日登場 獨立議題成為焦點

編譯中心／綜合8日電
格陵蘭將於11日舉行議會大選。(路透)
格陵蘭將於11日舉行議會大選。(路透)

格陵蘭3月11日將舉行議會大選投票，獨立議題成為競選活動的焦點；大部分政黨都支持獨立，主要關注的是何時、而非是否將切斷與丹麥的聯繫，且不落入美國控制。

美國之音引述法新社報導，在格陵蘭島5.7萬名居民中，許多人堅決主張他們既不想成為美國人也不想成為丹麥人，只想成為格陵蘭人。

美國總統川普屢次發表拿下格陵蘭的言論，為這個自治領土的獨立運動注入了新動力。

格陵蘭大學(University of Greenland)政治學家瑪麗亞·阿克倫(Maria Ackren)表示，川普在某種程度上再次引發了獨立議題；「這對格陵蘭人來說，不是什麼新鮮事…但它現在為格陵蘭決策者和政治家提供了動力，讓其或許真的可實現一些過去未能達成的目標。」

幾乎所有爭奪格陵蘭議會31個席位的政黨都支持獨立、支持擁有完全主權的想法，但他們對獨立的時間表看法不一。有些政黨希望「快速」推進獨立，有些政黨則希望漸進慢慢來。

在野的民族主義政黨方向黨(Naleraq)在競選中表現突出，希望立即啟動獨立進程。在2021年上一次選舉中，該黨贏得了12%的選票。

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