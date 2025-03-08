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德國聯合政府籌組 梅爾茨與社民黨就移民財政有共識

中央社／柏林8日電
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基民/基社聯盟(CDU/CSU)領導人梅爾茨(右)與基督教社會聯盟黨主席Markus Soeder。(歐新社)
基民/基社聯盟(CDU/CSU)領導人梅爾茨(右)與基督教社會聯盟黨主席Markus Soeder。(歐新社)

德國國會選舉經過兩周，基督教民主聯盟與基督教社會聯盟組成的聯盟黨，和社會民主黨就組成新政府完成初步談判，就移民和財政政策有共識，最快下周起進行籌組聯合政府談判，黑紅聯盟指日可待。

基督教民主聯盟（CDU）黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）、基督教社會聯盟（CSU）黨主席索德（Markus Söder）、社會民主黨（SPD）2位共同黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）和埃斯肯（Saskia Esken），8日共同召開記者會，對補助、社會福利、退休金與移民等政策方向提出第一份計畫文件。

德國在2月23日國會選舉，選後最大贏家是原為反對派的基督教民主聯盟和基督教社會聯盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（Union），代表黑色。現任總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社民黨代表紅色，則在這次選舉中慘敗。

準總理梅爾茨宣布他帶領的新政府將在復活節前上路。依照德國聯合政府慣例，新政府組成通常分成兩個階段，各政黨會先進行首輪試探性談判，接著再進入正式聯合談判。

自選後一周以來，梅爾茨與社民黨展開首輪試探性談判，彼此就補助、就業、社會、移民和經濟等領域開始協議。

據了解，聯盟黨和社民黨在這份探索性談判文件中，明確限制非正常移民，尋求政治庇護者將會在德國邊境被直接拒絕，反猶太主義或是支持恐怖主義的雙重國籍人士可能被吊銷德國護照。

此外，德國明年最低工資預計調升至15歐元。未來加班工資可望免稅外，為提高生活與工作彼此間的彈性，最長工時將以周數計算，取代現行的以天計算。

備受爭議的公民津貼將提高對待業者的補助標準，例如，具有工作能力卻屢拒職場媒合的人，未來可能被取消補助，但如果長期找不到工作，則必須提高自身就業條件。

此外，為提升經濟動能並確保能源成本具有國際競爭力，德國電價將調降，能源密集產業可望獲得進一步補助。兩黨也希望透過電動車購車獎勵來支持德國汽車產業。

在新冠疫情期間曾經出現過的調降食品銷售稅也將再次上路，未來餐廳、咖啡館等餐飲場所將享有減稅優惠，稅率從現行19%降至7％。

德國 移民 民主黨

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