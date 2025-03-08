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北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅

中央社／首爾8日綜合外電報導

北韓首次公開一艘平壤當局聲稱是正在建造中的核子動力潛艦，如果屬實，恐對南韓及美國構成重大安全威脅。

美聯社報導，北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導國家領導人金正恩視察建造戰艦的大型造船廠，並公布它稱為「核子動力戰略導向飛彈潛艦」的照片。

北韓中央通信社並未就這艘潛艦提供進一步細節，但表示金正恩聽取了有關建造潛艦的匯報。

在首爾漢陽大學教書的南韓潛艦專家文根植（Moon Keun-sik，音譯）談到，這艘海軍潛艦似乎是6000公噸或7000公噸級，可裝載約10枚飛彈。他指出，使用「戰略導向飛彈」一詞意味著潛艦可裝載核武。

文根植說：「這對我們和美國絕對是威脅。」

美國國家安全會議（NSC）發言人休斯（Brian Hughes）表示：「我們已注意到（北韓）這些說法，目前沒有額外資訊可提供。」

北韓既受國際嚴厲制裁又貧窮，平壤當局是如何獲得建造核潛艦的資源及技術，這類問題已開始浮現。

文根植提到，北韓可能是以支持俄軍與烏克蘭的戰事，向俄羅斯供應傳統武器和部隊人員，換取俄方技術援助，才能打造用於潛艦的核子反應器。

根據文根植，北韓可能在1或2年內讓潛艦下水測試性能，之後再進行實際部署。

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