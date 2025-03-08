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尹錫悅羈押51天 韓裁准獲釋 料3月中宣判彈劾是否成立

編譯徐榆涵／綜合7日電
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南韓總統尹錫悅7日獲釋消息傳出後，支持者紛紛聚集到首爾看守所外，準備迎接他。（路透）
南韓總統尹錫悅7日獲釋消息傳出後，支持者紛紛聚集到首爾看守所外，準備迎接他。（路透）

南韓總統尹錫悅7日從拘留所獲釋，其律師團聲請首爾中央地方法院撤銷羈押，法官裁准撤銷。他因去年12月3日突宣布戒嚴，1月被控涉嫌叛亂而被捕與羈押。截至7日，自尹錫悅被羈押以來已過51天，他被逮捕起訴已過40天。

韓聯社報導，尹錫悅將在保釋期間繼續接受審判。尹錫悅2月4日向首爾中央地院提出撤銷羈押聲請，院方於同月20日進行審問程序。

法院認為，羈押期限應以小時、而非天數為單位計算，尹錫悅拘留合法性審查的相關卷宗在法院「公文旅行」的時間也被計入羈押時間，法院因此認為他是在羈押期限屆滿後才被檢方起訴。

法院還提及尹錫悅辯護人的主張，即高級公職人員犯罪調查處（公調處）的法定偵查範圍並未包括內亂罪，而且公調處和檢察廳是兩個獨立的偵查機關。

然而公調處與檢察廳在缺乏法律依據下彼此協商分期適用刑事訴訟法規定的羈押期，在此過程中並未走完所需的法定程序。法院指出有必要進一步釐清相關流程，並消弭偵辦過程中有關合法性的疑點，因此決定撤銷羈押。

對此，最大在野黨共同民主黨表示抗議，執政黨國民力量黨和總統辦公室則表達歡迎。南韓國會去年12月14日表決通過對尹錫悅的彈劾案。今年1月15日被公調處逮捕偵訊，之後被檢方羈押至3月7日。預料憲法法院下周將宣判尹錫悅彈劾案是否成立。

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