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美俄靠攏 馬克宏籲法國人「勇敢面對一個危險的世界」

編譯中心╱綜合5日電
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法國總統馬克宏5日晚間發表全國電視講話，呼籲法國人勇敢面對危險的世界；圖為馬克宏（右起）2日在倫敦與英國首相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基舉行高峰會。（路透）
法國總統馬克宏5日晚間發表全國電視講話，呼籲法國人勇敢面對危險的世界；圖為馬克宏（右起）2日在倫敦與英國首相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基舉行高峰會。（路透）

歐洲將於當地時間6日召開歐盟峰會討論防衛與支援烏克蘭前夕，法國總統馬克宏5日晚間發表電視演說，呼籲法國人「勇敢面對」一個「危險的世界」，並研擬與歐洲盟友討論擴大核威懾，以及在俄烏達成和平協議後派遣部隊到烏克蘭。馬克宏表明歐洲必須準備好未來沒有美國支持的局面，同時警告俄羅斯的威脅「不分國界」，恐怕不會止步於烏克蘭。

衛報報導，馬克宏在黃金時段對法國民眾發表電視演說，直言眼下的世界秩序動盪，「美國，作為我們的盟友，已改變立場，減少對烏克蘭的支持，未來走向充滿不確定」。馬克宏表示，希望就法國核保護傘擴及歐洲大陸的問題 「展開戰略大辯論」。

馬克宏強調，歐洲必須為美國可能取消支持做好準備。「我希望美國會繼續站在我們這一邊，」他說，「但如果不是，我們也必須有所準備」。

法廣報導，除了烏克蘭問題，馬克宏在電視講話中還表示，他仍希望 「勸阻 」美國總統執行其 「對歐洲商品徵收關稅 」的威脅，「這一決定無論對美國經濟還是對我們都是不可理解的」。

報導指出，面對美國與俄羅斯互相靠近、一個潛在的以損害歐洲和烏克蘭為代價的「新時代」，馬克宏告知法國民眾，法國必須進行改革、作出選擇，一句話，法國需要勇氣。他說：「面對一個危險的世界，僅僅作為旁觀者是瘋狂的。」

馬克宏為什麼選擇在此刻發表全國講話？愛麗舍宮表示，總統深知「法國人目前非常焦慮」，他希望對他們的疑問作出回答，「把焦慮轉化為行動和前進的意志。」

川普與俄羅斯總統普亭恢復對話，迫使烏克蘭接受俄國條件並與之和談，不顧一切終結戰爭，同時向盟國加拿大、墨西哥加稅，並準備向歐盟施加關稅，馬克宏提到：「歐洲的未來不應由華府或莫斯科決定，而來自東方的威脅逐漸回歸。柏林圍牆倒塌這30多年來天真時光已經不復存在。」

馬克宏強調，法國與歐洲必須繼續協助烏克蘭，「直到烏克蘭能與俄羅斯達成對烏克蘭人及我們所有人都堅實的和平」，並表示「放棄烏克蘭」不是和平的出路。間接提到川普曾試圖迫使烏克蘭與俄羅斯進行和平談判時，馬克宏補充道：「和平不能以任何代價達成。」

馬克宏並反問：「今天誰能相信俄羅斯會止步於烏克蘭？」

演講結束後，馬克宏立即與匈牙利總理奧班共進晚餐，奧班是川普和普亭的支持者，也是歐盟中最不和諧的聲音之一。

烏克蘭通訊社引述世界報報導，馬克宏下周將在巴黎舉行參謀首長會議，召集「願意承擔派兵烏克蘭的國家」，共同商議派遣軍隊至前線後方。報導強調，歐洲盟軍駐紮烏克蘭的前提是，俄烏達成和平協議。

烏克蘭 馬克宏 俄羅斯

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