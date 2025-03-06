墨西哥9學生度假失蹤 4女5男遺體被拋路邊 8雙手遭肢解

墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自Ｘ平台）

墨西哥 上月有九名學生在南部度假時失蹤，警方最近在當地一條高速公路旁尋獲九具屍體，受害者身上都有槍傷和酷刑痕跡，且遭到肢解，詳細案情仍有待調查釐清。

紐約郵報等報導，警方日前接獲報案，在墨西哥普埃布拉州（Puebla）與瓦哈卡（Oaxaca）邊境 的高速公路旁的一輛廢棄車中發現九具屍體，其中四具遺體被塞在後車箱，另外五具則被藏在防水布下。此外，還在現場一個袋子中找到八雙手，後車箱內有兩隻手。

El Financiero報導，法醫人員指出，這五男四女的年齡約在19歲至30歲之間，身上都有槍傷和被刑虐痕跡。身分確認後證實，受害者就是日前被通報失蹤的九名學生，來自特拉斯卡拉州（Tlaxcala）的他們，2月27日前往瓦哈卡州度假後失蹤。

九名受害者中，有八人身分已確認，包括Angie Lizeth、Leslie、Brenda Mariel、Jacqueline Ailet、Noemi Yamileth、Raul Emmanuel、Ruben Antonio 和 Rolando Armando，第九名學生的身分尚待釐清。

目前尚未公布任何犯嫌，警方表示，由於案件正在調查中，雖然已掌握到線索，但目前不便對外透露相關訊息。

報導指出，根據最新Semafor數據，墨西哥2023年就發生3萬起謀殺案，其中許多起案件都與毒品 交易有關。