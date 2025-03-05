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捐血1173次 罕見抗體救活240萬嬰兒 澳洲金臂人88歲逝

編譯中心╱綜合4日電
澳洲「金臂人」哈里森擁有罕見抗體血液，一生捐血1173次，救活240萬嬰兒；圖為2011年5月哈里森在雪梨的捐血中心捐血。(美聯社)
澳洲「金臂人」哈里森擁有罕見抗體血液，一生捐血1173次，救活240萬嬰兒；圖為2011年5月哈里森在雪梨的捐血中心捐血。(美聯社)

澳洲八旬老翁哈里森（James Harrison）因血液中含有特殊抗體，自18歲起64年間挽袖捐血達1173次、拯救了240多萬嬰兒，而被稱為「金臂人」。家人透露，哈里森2月17日在澳大利亞新南威爾士州一家療養院，於睡夢中安詳離世，享壽88歲。

中央社引述法新社報導，哈里森的血液中有一種罕見的抗體「Anti-D」，可用於製造藥物，並用於保護胎兒不受致命的血液疾病「新生兒溶血症」（HDFN）的侵害。

這種疾病是指母親在懷孕期間的紅血球與正在發育的嬰兒的紅血球不相容，母體的免疫系統會將胎兒的血球視為威脅，並產生抗體攻擊它們。這可能會對胎兒造成嚴重傷害，包括重度貧血、心臟衰竭，甚至死亡。

政府資料顯示，雖然無法得知若沒有Anti-D保護，會造成多少嬰兒死亡，但直到1966年為止，有多達1/100的女性受到「新生兒溶血症」影響。

澳洲紅十字會組織Lifeblood表示，1966年在澳洲進行Anti-D試驗取得成功後，開始尋找擁有Anti-D抗體的人，來擴大計畫規模。而哈里森正好符合要求，直到2018年退休為止，哈里森從未錯過任何一次捐血。

他的血液被用來製造240萬劑疫苗。

根據雪梨晨驅報報導，哈里森捐血1173次，1163次來自右臂，10次來自左臂。

目前仍不清楚哈里森的血液為何含有如此豐富的「Anti-D」抗體，而哈里森一生投入捐血，挽救了240萬名嬰兒的生命，他的女兒也曾表示父親「非常自豪能夠毫無代價、毫無痛苦地拯救這麼多生命」，更對能夠挽救如此多的生命，感到相當高興。

據報導，2月17日，哈里森在睡夢中病逝於新南威爾斯州中央海岸的療養院。

澳洲 療養院 退休

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