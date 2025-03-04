德國又見汽車高速衝撞人群 狂歡節至少2死25傷

德國西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆3日發生汽車衝撞人群事件。警方調查人員在案發現場調查一輛毀損車輛。(歐新社)

德國 慕尼黑2月才發生汽車衝撞案，3日在西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）又發生汽車衝撞人群事件，已知造成至少2人死亡、25人受傷，其中15人重傷。警方表示，涉案汽車駕駛已被拘留，目前尚不清楚是否有其他涉案嫌犯，警方也呼籲民眾避免前往該區域。

路透報導，事發之際，德國西部萊茵（Rhineland）地區許多城市聚集大批民眾參加遊行，慶祝狂歡節。當時一輛黑色休旅 車從曼海姆市中心閱兵廣場（Paradeplatz）開往地標建築水塔（water tower），高速衝向一群人。

德國畫報報導，駕駛猛烈撞擊人行道上的行人，至少有2人死亡，25人受傷，其中15人重傷。

報導指出，德國近數周發生一連串暴力事件，包括去年12月發生在東部馬德堡市（Magdeburg）的聖誕市集汽車衝撞案，及2月慕尼黑汽車衝撞案。曼海姆去年5月也曾發生持刀攻擊案。維安已成為德國關注焦點。

激進組織伊斯蘭國（IS）相關社群媒體 帳號呼籲在科隆和紐倫堡活動發動攻擊後，德國警方對今年狂歡節遊行保持高度警戒。