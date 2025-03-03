日釋21萬噸儲備米仍難抑價 百年便當店主食被迫改為大麥

日本各地超市的貨架上，出現缺乏白米的現象。（美聯社）

日本 自去年秋天起米價飆漲，日本政府兩周前宣布將釋出最多21萬噸的政府儲備米以平抑米價，但米價仍未跌，每5公斤米平均價格直逼4000元（日圓，下同，約27美元），約為去年的1.9倍。

鑑於米價持續上漲，日本農林水產大臣江藤拓上月宣布，計畫釋出最多21萬噸的政府儲備米到市場。這是日本政府首度為了稻米順暢流通而釋出儲備米。

共同社報導，儘管政府已公布要釋出政府儲備米，但業者之間的交易情形未見大變化，市面上米價仍未下降，業者仍持觀望態度。儲備米釋出需經過一定的手續，預料政府儲備米將在本月下旬以後才會在超市上架。

日本農林水產省公布的全國約1000家超市的平均米價顯示，2月10至16日的一周之間市面販售的每5公斤米平均價格是3892日圓，比上周漲62日圓，連續7周米價上漲，米價較去年同期高90.4%。

另據讀賣新聞報導，由於米價持續上漲，北九州市販售超過百年、車站便當名店「東筑軒」1日宣布，即日起招牌便當「雞肉炊飯便當」的米飯，將改為混合國產大麥。

雞肉炊飯便當是東筑軒自1921年創業以來的招牌車站便當，每年銷售約40萬份，隨著食材與包裝材料價格不斷上漲，該便當的價格也在近年來逐步提升，從2021年一份價格為800日圓，到2023年9月調漲至970日圓，三年內累計漲價170日圓。2024年2月，米價比2023年10月上漲1.75倍。東筑軒坦言，若不調整，便當價格勢必超過1000日圓。

日本去年9月米價突破3000日圓後就一路上漲，當時曾有人建議日本農林水產省釋出政府儲備米以緩解米荒。時任農林水產大臣坂本哲志表示，等新米在市場正式流通後，能緩解米荒，價格也會一定程度回穩，但實情卻不如預期。