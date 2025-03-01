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教宗突支氣管痙攣 面罩呼吸器搶救 治療現況曝光

編譯中心╱綜合28日電
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信徒28 日在阿根廷首都阿根廷布宜諾斯艾利斯教堂內為教宗的健康祈禱。（美聯社）
信徒28 日在阿根廷首都阿根廷布宜諾斯艾利斯教堂內為教宗的健康祈禱。（美聯社）

教宗方濟各（Pope Francis）住院第15天，梵蒂岡晚間更新病情指出，教宗28日經歷一次支氣管痙攣危機，導致吸入性嘔吐，以及呼吸系統突然惡化，並因此接受支氣管抽吸和非侵入性呼吸器（mechanical ventilator）治療。

目前醫療團隊仍保留對預後狀況的評估，梵蒂岡人士針對病情報告補充說明，約需至少24到48小時才能評估教宗病情是否再度惡化。

高齡88歲的教宗方濟各14日入院，病情從支氣管炎惡化為雙側肺炎，梵蒂岡昨天表示，教宗的臨床症狀有輕微改善，已脫離最危險階段，但28日晚教宗再度傳出呼吸系統狀況突然惡化的消息。

據了解，住院期間，教宗仍然維持日常祈禱與聖事活動，教廷表示，教宗28日上午還領受聖體聖事（Eucaristia），也前往禮拜堂祈禱，但教宗下午出現了一次支氣管痙攣（bronchospasm）危機，導致吸入性嘔吐，及呼吸系統突然惡化。

醫療團隊對其健康狀況持謹慎態度，強調目前雖已緊急處置，但仍須觀察24至48小時，以確保不會出現更嚴重的併發症。消息人士也提到，這次教宗的支氣管痙攣是單獨發生，與此前的感染可能沒有直接關聯，但仍需要密切監測，以防止病況再度惡化。

教廷表示，教宗立刻接受支氣管抽吸與非侵入性呼吸器（又稱機械通氣）治療，氣體交換反應良好；教宗始終保持清醒、邏輯良好，充分配合治療療程。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）引述梵蒂岡消息人士解釋，教宗目前並未「插管」，僅是以面罩幫助呼吸，教宗在接受治療後，氧氣交換狀況已恢復到危機發生前的水準。

目前梵蒂岡尚未發布教宗是否會進一步延長住院時間的決定，但推測醫療團隊可能會建議延長觀察期，以確保病況穩定後才允許他返回聖馬爾大之家（Casa Santa Marta）。據傳教廷內部也開始討論應變計畫，以因應教宗長期健康不穩定的狀況。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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