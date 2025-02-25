我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

咖啡豆價格衝上50年新高 產地農民為何笑不出來？

編譯陳律安／綜合24日電
咖啡豆價格大漲，仍未改善農民處境。（路透）
咖啡豆價格大漲，仍未改善農民處境。（路透）

儘管咖啡豆價格已衝上50年新高，但農民卻笑不起來，因為今年的獲利可能不如去年。價格上漲可能導致人們減少飲用咖啡，轉而選擇汽水或能量飲料來補充咖啡因。

根據非營利組織全球咖啡研究，全球六成的咖啡豆產自1250萬名小農，其作業的農地面積不超過50英畝。在這些小農當中，約44%生活在世界銀行所定義的貧窮線基準之下。

咖啡產業的利潤長期以來主要由大型烘焙商攫取，隨著咖啡豆價格飆漲，他們的獲利水漲船高，但許多農民卻未能受惠。

近月來，咖啡豆價格飆漲，使出口商為了避險所建立的空頭部位承受大量損失，迫使他們必須追繳保證金。從巴西到尼加拉瓜，不少出口商因而破產。倖存的出口商則減少採購量，以保護手中的現金，進一步壓縮烘焙商的咖啡豆供應，導致價格進一步攀高，這又導致更多出口商收到保證金追繳通知，形成惡性循環。

出口商因此不願意採購咖啡，他們不依往例簽訂長期合約，只在烘焙商願意立即採購時，促成與咖啡農之間的交易。這麼一來，出口商可避免在等候收款期間資金被綁住。但這也讓咖啡供應量更少，價格進一步走高。許多農民預期價格會上漲，進而囤積作物。

咖啡豆價格上漲，也與氣候變遷有關，全球升溫導致的旱澇不均，已限制產量，也就是說今日推高價格的因素，可能成為未來更大危機的根源。

咖啡 氣候變遷 破產

上一則

蒙娜麗莎領路 巴黎里沃利街將轉型藝文徒步區

下一則

JR北海道3月再撤5車站 10年來已消失120站

延伸閱讀

星巴克菜單大改版 看看有沒有你喜歡的咖啡被下架

星巴克菜單大改版 看看有沒有你喜歡的咖啡被下架
咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來

咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
咖啡豆價格創半世紀新高 為何小農仍難獲利？

咖啡豆價格創半世紀新高 為何小農仍難獲利？

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標