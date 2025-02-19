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俄烏衝突停戰後 將派法軍戰鬥部隊赴烏克蘭？馬克宏公開表態

編譯周辰陽／即時報導
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法國總統馬克宏。（美聯社）
法國總統馬克宏。（美聯社）

法國總統馬克宏18日表示，目前不準備派遣法軍地面部隊到烏克蘭，但也指出，法方正考慮在俄烏部隊接觸線外部署軍事專家或有限特遣隊的可能性，以表示團結。

烏克蘭真理報19日引述法國費加洛報報導，馬克宏強調，「到目前為止，法國並未準備派出地面戰鬥部隊到烏克蘭的接觸線」，並補充指出，「在所有向烏克蘭提供安全保障的選項之中，有種可能是在任何衝突區以外派遣專家，或者甚至是有限數量的部隊，以支持烏克蘭人與表現出團結」。

馬克宏也表示，作為長期安全戰略一部分，法國支持烏克蘭武裝部隊重整軍備。在其他措施之中，馬克宏還提到烏克蘭加入北約的可能性，指出正與英國積極討論這個議題。

馬克宏提及，可能「在談判內決定，沿著接觸線進行聯合國授權的維和行動」。

根據此前新聞，英國首相施凱爾在每日電訊報16日刊登的投書中表示，準備好必要時派兵到烏克蘭協助確保安全，並深切感受到此舉可能置英軍於險境，但這類舉措也將有助歐陸和英國安全。

雖然瑞典也不排除派兵加入俄烏戰後的維和部隊，但歐洲8國、歐盟及北約領袖17日下午齊聚巴黎舉行緊急峰會時，法國據報就提議在未來烏克蘭停火線的後方，而非停火線上，駐紮「保證部隊」（reassurance force），但德國、義大利、波蘭和西班牙均表態拒絕。

美國總統川普18日在佛州海湖莊園舉行記者會，有記者問到了歐洲國家派兵到烏克蘭的前景。川普說，「如果他們想這麼做的話，那太好了，我完全贊成」，但就潛在部署美軍補充指出，「我們就不必在那裡擺任何兵力，因為你曉得，我們距離太遠了」。

烏克蘭 馬克宏 北約

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