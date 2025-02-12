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日相石破茂快則5月訪中 盼改善雙方關係

中央社／東京12日專電
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日本首相石破茂最快可能於5月日本的「黃金週」連假期間訪中國，希望第二度與席習近平舉行會談，改善日中關係；圖為去年兩人在利馬出席亞太經合組織會面。(新華社)
日本首相石破茂最快可能於5月日本的「黃金週」連假期間訪中國，希望第二度與席習近平舉行會談，改善日中關係；圖為去年兩人在利馬出席亞太經合組織會面。(新華社)

日本首相石破茂日前才結束首度與美國總統川普的高峰會談，現正積極考慮訪問中國，最快可能於5月日本的「黃金週」連假期間訪中。石破希望第二度與中國國家主席習近平舉行會談，改善日中關係。

日本時事社報導，石破很重視與中國之間的關係，多次表示，「為了提高與習近平的信賴關係，將在最適當的時機訪問中國」。

石破日前訪問美國華府，與川普進行會談，日美同盟上軌道後，希望能早日訪中。日本執政黨自民黨幹部也說：「接下來就是訪中」。

石破政府內部傳出幾個訪中的方案，包括趁5月連假或是6月國會休會後訪中。

石破去年11月出訪秘魯時，與習近平舉行會談，兩人確認了要推動「戰略互惠關係」，以擴大共同利益。日中關係開始見到改善的跡象，石破不希望錯過良機，因此盼早日訪中。

石破政府上台後，日中之間的友好氣氛漸漸萌生。去年12月下旬，日本外相岩屋毅訪問中國北京，與中國外交部長王毅舉行會談。今年1月中旬「日中執政黨交流協議會」時隔約6年3個月召開，中方對自民黨幹事長（秘書長）森山裕表示歡迎石破訪中。

報導說，有看法指出，中國接近日本，主要是因為中美對立激化，中國想分化日美。

石破政府對中國公民放寬發放簽證條件的方針，引起自民黨內部，尤其是年輕國會議員的不滿，認為過度親中。日中之間尚有懸而未決的一些案件，包括中國禁止進口日本水產品的措施尚未解決，石破如果沒能解決，拿出具體的成果，受到的批判可能增強。

石破與川普日前高峰會談後發布聯合聲明，直接點名中國，表示強烈反對中國企圖以武力改變現狀。對此，中國外交部亞洲司長劉勁松10日約見日本駐中使館首席公使橫地晃，表達嚴重關切與強烈不滿。

日本外務省相關人士認為，訪問中國是否有成果是最重要的，石破應觀察中國動向，慎選訪中時機。

日本 習近平 川普

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