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南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

巴奧╱巴黎飯店訂價太高嘗苦果 比峰值大跌41%

編譯陳律安／綜合24日電
巴黎飯店先前開價過高，如今承受降價苦果。（美聯社）
巴黎飯店先前開價過高，如今承受降價苦果。（美聯社）

巴黎奧運期間的飯店房間訂價，已從最高點幾乎砍半，顯示先前開價過度積極的飯店業者，錯估市場對昂貴房間的需求。

彭博資訊報導，根據旅遊洞察業者Lighthouse的數據，在7月26日~8月11日奧運期間，巴黎的飯店平均房價為313歐元（約340美元），比奧運開幕約11個月前的峰值訂價531歐元，大跌了41%。

巴黎上次舉辦奧運已是一個世紀前，而飯店房價下跌，凸顯旅客對奧運這類重大活動支付高額費用的意願下降；然而，目前的房間訂價仍遠高於去年同期的175歐元。

起初開價較為合理的飯店業者，得以在過去一年避免降價。貝福德四星級飯店與德拉卡德三星級飯店管理人布蘭達里茲-貝魯特說，其漲價幅度介於20%~25%，「你不能太貪心，以不切實際的價格銷售房間。我們維持住一定的價格，在不降價上賭一把」。

高檔飯店的訂房率受創較深，儘管他們的漲價幅度不如一些三星、四星級旅館。旅館業專家說，這可能與媒體不斷報導巴黎地鐵過度擁擠、安全警戒範圍加嚴、市中心交通壅塞，阻礙旅客的訂房意願，甚至促使他們退訂有關。

巴黎奧運 三星 房價

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