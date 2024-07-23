巴奧／巴黎市府出招 比賽期間防範鼠輩橫行

巴黎奧運即將登場，當局正積極想方設法，希望遊客不要遇到老鼠。(路透)

巴黎奧運 即將登場，屆時將是一場社交與彼此互動的盛會，巴黎市政當局正積極想方設法，希望遊客不要遇到任何讓這座城市臭名遠播的毛茸茸居民，也就是老鼠。

中央社引述法新社報導，熱門動畫電影「料理鼠王」（Ratatouille）幽默詼諧地描繪巴黎大量「鼠輩」，然而對巴黎居民來說，這可不是什麼玩笑；當奧運焦點落在巴黎時，這可能會令人尷尬又難堪。

負責公共衛生的巴黎副市長布烏（Anne-Claire Boux）指出：「所有奧運場地和慶祝區域都在奧運會前進行了（老鼠）分析。」

除了下令徹底清除任何可能吸引老鼠的食物殘渣外，巴黎的囓齒類動物專家還努力關閉場地周圍下水道的出口。

布烏繼續說道，「在有許多老鼠出沒的地方，我們會在奧運會前設置陷阱」，並使用機械捕鼠器和化學溶劑來減少鼠隻數量。

巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）後方的公園，也就是沙灘排球比賽場地，以及羅浮宮花園，即奧運聖火點燃處，都是熱門野餐地點，也是先前受到鼠害侵擾的地方。

法國經典文學作品「悲慘世界」（Les Miserables）和「歌劇 魅影」（The Phantom of the Opera）都描寫到老鼠，這種被視為有害的動物常是當代關於巴黎清潔衛生的辯論議題之一。

布烏強調，老鼠問題首先是由留在地上的食物或滿出來的垃圾桶所造成，巴黎正將市內許多垃圾桶換成防鼠版本，「最重要的是把垃圾桶封上蓋好」。