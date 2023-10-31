印尼總統講起中文超流利？官方澄清：是「假影片」別再轉傳

印尼總統佐科威。（Getty Images）

印尼社群媒體 最近流傳一段印尼總統佐科威以流利中文發表演講的影片，畫面中的佐科威自稱是「商人長大，不喜歡事情變得更加複雜，而是喜歡簡單且高效」，這段約1分鐘的影片，官方澄清是AI 製成的假影片，並呼籲民眾不要再轉傳。

假影片中，佐科威說：「女士、先生們，我曾經是一個商人長大，22年之久。我不喜歡事情變得更加複雜，我喜歡事情簡單而且高效。我不喜歡被欺負，希望公平對待，我堅持原則，反對欺凌和不公。平等和尊嚴是我追求的目標，期望公正待遇」。假影片中，背景音還有觀眾罐頭笑聲，以假亂真。

Presiden Joko Widodo jadi korban teknologi Deepfake. Dalam video yang beredar Presiden Jokowi terlihat fasih berbahasa Mandarin.



Belajar dari kejadian ini, detikers harus lebih hati-hati dan teliti ya, ketika mendapat suatu informasi. Cek terlebih dahulu keabsahannya. pic.twitter.com/k6OiwnYLNZ — detikcom (@detikcom) October 27, 2023

當地媒體報導，這段佐科威說著流利中文演講的假影片在印尼社群廣爲流傳，印尼傳播及資訊科技部26日澄清，指出影片是由AI製成的假影片，試圖誤導民眾，並呼籲「不要再傳播帶有虛假訊息的影片」。

印尼傳播及資訊科技部主任傑拉潘指出，這段影片和美國與印尼協會（USINDO）2015年11月13日上傳的影片相似，視覺上看，兩支影片完全相同，但假影片是用深偽（Deepfake）AI技術製成。

傑拉潘澄清，在2015年的原影片中，佐科威並未使用中文。他提醒民眾在獲取可能被操縱的訊息時要小心，並警告「不要通過數位平台傳播任何形式的惡作劇內容或假訊息」。

傑拉潘說：「印尼傳播及資訊科技部呼籲民眾，在獲取可能被操縱又或是或被扭曲的訊息時要謹慎，必須參考可信消息來源，如政府網站及可信的媒體。」