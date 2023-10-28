哈薩克中部礦場失火 至少25死21人下落不明

全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）位於中亞國家哈薩克 的分公司今天表示，由其負責營運的一座礦場發生火災，造成至少25人死亡，約21人失蹤。

路透社報導，阿塞洛米塔爾集團哈薩克分公司ArcelorMittal Temirtau發布聲明表示，哈薩克中部加拉甘達州（Karaganda）的柯斯登柯（Kostenko）礦場意外發生時有252人，其中206人已撤離，18人尋求醫療協助。截至當地時間下午2時（美東時間凌晨4時），約21人下落不明。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）向罹難者家屬表達哀悼，並下令內閣停止與ArcelorMittal Temirtau的投資 合作。

哈薩克政府發布聲明指出，政府即將完成把ArcelorMittal Temirtau國有化的協議。這家企業負責哈薩克最大製鋼廠的營運。

哈薩克第一副總理史克里亞（Roman Sklyar）上月曾向記者表示，哈薩克正與可能接手這間製鋼廠的潛在投資人進行討論。

他說，阿塞洛米塔爾集團在一連串致命事故發生後仍未能善盡投資義務、升級裝備並且確保員工安全，內閣對此感到不滿。