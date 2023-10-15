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以色列驗屍官檢驗1300遺體：許多人生前遭酷刑、性侵

給「逃亡時間」籲撤離後…以色列加緊準備地面攻勢 加薩平民倉皇逃亡

中央社／加薩市15日綜合外電報導
以色列近日遭遇史上最致命襲擊後，矢言攻擊加薩走廊北部作為回應，在給了當地巴勒斯坦人多一些逃亡時間，今天正加緊準備對加薩發動地面攻勢。圖為10月14日，持外國護照的人們在拉法門等待，希望進入埃及。（Getty Images）
以色列近日遭遇史上最致命襲擊後，矢言攻擊加薩走廊北部作為回應，在給了當地巴勒斯坦人多一些逃亡時間，今天正加緊準備對加薩發動地面攻勢。圖為10月14日，持外國護照的人們在拉法門等待，希望進入埃及。（Getty Images）

以色列近日遭遇史上最致命襲擊後，矢言攻擊加薩走廊（Gaza Strip）北部作為回應，在給了當地巴勒斯坦人多一些逃亡時間，今天正加緊準備對加薩發動地面攻勢。

法新社報導，掌控加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）近日在以色列境內燒殺擄掠，造成超過1300人死亡。以色列把這波攻擊與美國911恐攻相比，並大規模空襲報復哈瑪斯，奪走加薩逾2300人性命。

以色列警告加薩走廊北部大約110萬居民應趕快向南逃亡，以色列軍方並示意之後的地面攻勢將聚焦在加薩市（Gaza City），也就是哈瑪斯領導階層的根據地。

以色列軍方要加薩市居民不得拖延出逃時機，但一名發言人昨晚說，民眾還有時間可以離開，今天還不會展開地面攻勢。

加薩走廊由於受到以色列和埃及封鎖，當地民眾無法離開。數以千計的居民13日起收拾好一切能裝進包包和行李箱的家當，開始在瓦礫四散的街道上長途跋涉。

一輛又一輛的汽車、卡車、三輪車、驢車加入瘋狂逃往南方的車流，車上皆載滿百姓，車頂上還綁著床墊、寢具等家當。

以色列昨天又對加薩走廊北部發動新一波空襲，法新社記者在以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）附近，目擊到以國軍隊砲擊人口稠密的加薩，濃密黑煙隨之衝上天際。

哈瑪斯7日發動襲擊時擄走逾百名人質，以色列軍方昨天說，他們在加薩境內行動期間，已發現部分人質的遺體。哈瑪斯稍早則宣稱有22名人質死於以色列的轟炸。

加薩 以色列 哈瑪斯

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