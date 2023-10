堅持「完全不搭機」旅行22000公里 學者從南太平洋返德國面臨解雇

一位氣候變遷 研究人員在所羅門群島的布干維爾(Bougainville)完成實地考察之後,拒絕搭機在短時間內飛回德國 ,雇主威脅要把他開除。

衛報4日報導,格里馬爾達(Gianluca Grimalda)博士是原則上拒絕乘坐飛機旅行的環保人士,8月29日接到雇用他的德國基爾世界經濟研究院(Kiel Institute for the World Economy)告知,要是他本月2日沒出現在辦公室,就會失去他的工作。

事實上,格里馬爾達花了6個月時間研究氣候變遷和全球化對巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)社區的影響後,本周仍在布干維爾的布卡鎮(Buka Town)等著登上貨船返歐,並打算完全不搭飛機,而是用乘貨船、渡輪、火車與長途巴士旅行的方式,來進行這趟全程22000公里的旅程。

格里馬爾達2月就開始上社群媒體平台「X」(前身為推特)貼出了前往南太平洋的行程表與遊記,同時估計返程將花上兩個月,推估將比搭機減少3.6噸碳排放。他在2日表示,「我已經寫信給我的研究院院長,告訴他,我今天不在辦公桌前,而且我將搭船跟走陸路回去」。

My #SlowTravel from Germany🇩🇪 to PNG🇵🇬 for fieldwork research has started.I plan to travel 39,000km on land and sea rather than✈️ to reduce my carbon footprint. My trip will reduce CO2 by 6,7tons compared to✈️-albeit still emitting 2,7tons. Here you can follow daily updates. 1/🧵 pic.twitter.com/3akG7FxTs6