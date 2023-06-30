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吉隆坡華人義山拆遷 學者：涉及種族與文化政治

中央社／吉隆坡30日專電
華人墳墓義山拆遷與否是吉隆坡都市發展過程中備受關注課題，台師大教授江柏煒（左）30日在大馬華社研究中心講座，以新加坡雙龍山五屬義祠變遷為例，作為吉隆坡廣東義山面臨問題的參照。（中央社）
華人墳墓義山拆遷與否是吉隆坡都市發展過程中備受關注課題，台師大教授江柏煒（左）30日在大馬華社研究中心講座，以新加坡雙龍山五屬義祠變遷為例，作為吉隆坡廣東義山面臨問題的參照。（中央社）

台師大教授江柏煒今天在大馬講座中表示，華人墳墓義山拆遷與否始終是吉隆坡都市發展過程中備受關注課題，吉隆坡廣東義山面臨的問題，多半涉及種族政治或文化政治領域。

華社研究中心（Centre for Malaysian Chinese Studies）今天在吉隆坡舉行第5屆馬來西亞華人研究國際雙年會論文集推薦儀式，並由台灣師範大學國際與社會科學學院院長江柏煒以「『祠墓合一』的文化景觀：都市化歷程中的新加坡雙龍山五屬義祠之變遷」為題專題演講。

江柏煒表示，吉隆坡都市發展快速，廣東義山議題相關的土地、文獻處理都涉及華人社群歷史，而新加坡在都市發展過程中也遇到類似問題，特別是應和會館的客家人義山包括政府拆遷與處理，都能作為大馬參考。

他說，19世紀新加坡華人社會形成兩極性的幫權政治結構，諸如強大的福建幫，其次是以廣、客二幫為主力的廣、客、潮、瓊聯合陣線。這些社會分類不僅是會館組織，也表現在義山的經營管理。後來，新加坡政府徵用雙龍山，提倡殯葬以火化取代土葬，解決土地不足的問題，雙龍山被徵用後，義祠兩邊設骨灰塔，安置五屬先人骨灰。

江柏煒認為，吉隆坡開墾涉及華人、馬來人早期對錫礦開發過程，大馬討論華人族群議題相對敏感，而吉隆坡廣東義山面臨的問題多半涉及種族政治或文化政治領域。

江柏煒說，吉隆坡發展與開埠功臣、吉隆坡第三任甲必丹（當地最高掌權人）葉亞來（1837－1885年）有關。整個馬來半島開墾沿著馬六甲海峽往內陸發展，巴生港（Klang）很早就是重要城鎮，聚集閩南人，再沿著巴生河進入吉隆坡，19世紀末期因錫礦發跡的吉隆坡是廣東人為主聚集地，以錫礦與商業、貿易與服務業為主。

他說，廣東義山就是在處理吉隆坡當年開墾錫礦以廣東人為主的方言幫群（廣東話、客家話）安葬處理後事的場所。吉隆坡廣東義山在面臨都市發展討論過程中，一如馬六甲的華人義山三寶山，都在大馬族群政治緊張關係討下面臨保存爭議。

根據馬來西亞媒體，吉隆坡於1859年開埠，開埠之初地廣人稀，華人過世多半草草安葬，當時沒有義山，後來獲政府首肯移撥土地作為義山以供埋葬。吉隆坡廣東義山迄今有128年歷史，見證吉隆坡開發與建設的歷史遺跡，主要分布於語文局路和新街場區域，總面積約3.5346公頃，保守估計逾8萬座墳墓共14萬死者，但6成墳墓無人祭拜。

2020年，大馬舉行「2040年吉隆坡結構藍圖草案」公聽會，由於結構藍圖建議將廣東義山列入吉隆坡中央商業區（Central Business District），當時蕉賴區國會議員陳國偉提交選區內93個團體備忘錄給當局，反對將廣東義山列為中央商業區。

華社研究中心是大馬民間重要的學術研究中心及智庫，著重有關政治、經濟、文化與教育等研究。今天與會者包括華研義務副總祕書葉少華、新紀元大學學院馬來西亞歷史研究中心主任廖文輝、華社研究中心學術董事陳中和、華社研究中心主任兼研究員詹緣端、雪蘭莪金門會館青年團理事李建明、李振龍等人。

華人 新加坡 教育

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