印度學界台灣熱延燒 辦研討會瞭解台灣經驗
印度學界近來掀起台灣熱，印度喜夫南達大學昨天舉辦台灣研討會，邀請多名來自台灣的學者及研究人員向學校師生分享台灣的政治、經濟發展經驗以及台灣與印度在多方面的合作前景。
喜夫南達大學（Shiv Nadar University）位於德里週邊新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida），與台灣互動密切，且設有台灣教育中心。校方昨天舉辦名為「台灣發展之政治：映射變革與持續性」（The Politics of Taiwan’s Development: Mapping Transformations and Continuity）的研討會。
由中華經濟研究院、工業技術研究院以及中興大學學者組成的5人訪問團以及在印度弗萊明大學（Flame University）執教的副教授劉奇峰受邀與會。中華民國駐印度代表葛葆萱也偕同副代表陳牧民與秘書簡平帆到場聽講。
葛葆萱表示，印度近來掀起研究台灣的熱潮，在世界開始關注中國在亞太地區的軍事野心之際，學界希望瞭解台灣在維護區域和平、穩定與繁的角色與重要性。
葛葆萱致詞時引述蔡英文總統最近在紐約出席僑宴時的談話說：「台灣越安全，世界就越安全。」
中華經濟研究院副院長王建全表示，早年台灣的投資很大程度上幫助了中國的經濟成長，而台灣與印度也有類似的發展條件。
王建全說，印度人口多、勞工成本低廉、具有充沛的工程師來源，而美國「去中化」的大戰略，更使得國際供應鏈逐漸轉移到印度，台灣則是供應鏈完善，且同是民主陣營的一員，台印度合作大有可為。
他觀察到，印度對台灣的電子產業，特別是半導體，相當感興趣，而台灣現面臨「五缺」壓力，雙方確有合作的潛力，若印度展現更積極的態度，與台灣簽訂自由貿易協定、提供法規保障，料將對台灣中小企業帶來更大的吸引力。
這場研討會分為台灣創新與產業提升、全球與區域供應鏈的打造、台人如何因應地緣政治衝擊、印太地區新興安全態勢等4個場次，旨在以台灣為實例，瞭解國際與國內政治如何影響政府政策，以及這些政策帶來的經濟發展結果。
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