印度學界台灣熱延燒 辦研討會瞭解台灣經驗

印度喜夫南達大學12日舉辦台灣研討會，中華經濟研究院副院長王建全在活動上講述台灣政經發展經驗。（中央社記者／攝影）

印度 學界近來掀起台灣熱，印度喜夫南達大學昨天舉辦台灣研討會，邀請多名來自台灣的學者及研究人員向學校師生分享台灣的政治、經濟發展經驗以及台灣與印度在多方面的合作前景。

喜夫南達大學（Shiv Nadar University）位於德里週邊新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida），與台灣互動密切，且設有台灣教育中心。校方昨天舉辦名為「台灣發展之政治：映射變革與持續性」（The Politics of Taiwan’s Development: Mapping Transformations and Continuity）的研討會。

由中華經濟研究院、工業技術研究院以及中興大學學者組成的5人訪問團以及在印度弗萊明大學（Flame University）執教的副教授劉奇峰受邀與會。中華民國 駐印度代表葛葆萱也偕同副代表陳牧民與秘書簡平帆到場聽講。

葛葆萱表示，印度近來掀起研究台灣的熱潮，在世界開始關注中國在亞太地區的軍事野心之際，學界希望瞭解台灣在維護區域和平、穩定與繁的角色與重要性。

葛葆萱致詞時引述蔡英文總統最近在紐約出席僑宴時的談話說：「台灣越安全，世界就越安全。」

中華經濟研究院副院長王建全表示，早年台灣的投資很大程度上幫助了中國的經濟成長，而台灣與印度也有類似的發展條件。

王建全說，印度人口多、勞工成本低廉、具有充沛的工程師來源，而美國「去中化」的大戰略，更使得國際供應鏈 逐漸轉移到印度，台灣則是供應鏈完善，且同是民主陣營的一員，台印度合作大有可為。

他觀察到，印度對台灣的電子產業，特別是半導體，相當感興趣，而台灣現面臨「五缺」壓力，雙方確有合作的潛力，若印度展現更積極的態度，與台灣簽訂自由貿易協定、提供法規保障，料將對台灣中小企業帶來更大的吸引力。

這場研討會分為台灣創新與產業提升、全球與區域供應鏈的打造、台人如何因應地緣政治衝擊、印太地區新興安全態勢等4個場次，旨在以台灣為實例，瞭解國際與國內政治如何影響政府政策，以及這些政策帶來的經濟發展結果。