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孟加拉總統辭職 流亡前總理哈希納在政府中最後盟友

中央社達卡24日綜合外電報導
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孟加拉總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin，前）24日以健康狀...
孟加拉總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin，前）24日以健康狀況不佳為由，辭去這個大體上屬於象徵性質的職務。(路透)

根據法新社閱覽的辭職信內容，孟加拉總統沙哈布丁今天以健康狀況不佳為由，辭去這個大體上屬於象徵性質的職務。

沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）也在與法新社通話中證實請辭消息。

他的發言人昨天告訴路透這項消息。身為孟加拉元首和三軍統帥的他辭職後，使得目前流亡印度的哈希納（Sheikh Hasina）於預計12月返國之前失去在政府高層的最後盟友。

法新社報導，沙哈布丁被問到外界盛傳他計劃在任期於2028年屆滿之前辭職時回答：「是的，我已經辭職了。」他並未透露進一步細節。

根據法新社閱覽致國會議長的辭職信內容，沙哈布丁提及自己健康每況愈下。

信中寫道：「由於身體和精神能力持續惡化…我已經無法妥善履行如總統等重要憲法職位的職責。」

在哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）支持下，現年76歲的沙哈布丁於2023年經國會選舉出任總統。

2024年的學生運動推翻威權統治的哈希納後，社會上也出現要求總統下台的聲浪。

沙哈布丁曾被指今年5月在英國倫敦接受治療期間，透過電話與哈希納聯絡。他對此予以否認。

精華 FAQ

  • 他在致國會議長的辭職信中表示，自己身體與精神狀況持續惡化，已無法妥善履行總統等重要憲法職位的職責，因此請辭。

  • 沙哈布丁曾是哈希納在政府高層的最後盟友，如今他離任後，流亡印度的哈希納在預計12月返國前，政治上將更加孤立。

  • 現年76歲的沙哈布丁是在2023年、獲得哈希納領導的人民聯盟黨支持下，經國會選舉出任總統，任期原本預計到2028年。

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