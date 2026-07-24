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歐盟初步認定TikTok違法 未確保未成年人帳號安全

中央社布魯塞爾24日專電
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歐盟24日發布初步調查結果，指出短影音平台TikTok對於未成年人的帳號保護未達...
歐盟24日發布初步調查結果，指出短影音平台TikTok對於未成年人的帳號保護未達「數位服務法」的安全標準，可能讓陌生人得以窺探未成年人的生活，並增加網路霸凌風險。歐新社

歐盟今天發布初步調查結果，指出短影音平台TikTok對於未成年人的帳號保護未達「數位服務法」的安全標準，可能讓陌生人得以窺探未成年人的生活，並增加網路霸凌風險。

歐盟執委會2024年2月19日啟動針對TikTok的調查，確認平台是否符合「數位服務法」（DSA）。兩年多來陸續發布多項初步調查結果，並於今天發布未成年人帳號安全的初步調查。

根據歐盟執委會調查，未成年人可以將TikTok帳號設為公開，這代表任何使用者，甚至沒有TikTok帳號的人，都可以瀏覽未成年人發布的內容。同時，16至17歲的未成年人發布的內容，也可以透過「為你推薦」的功能，推播給其他TikTok使用者。

歐盟執委會表示，這樣的功能可能讓陌生人得以窺探未成年人的生活，潛在加害者可能會主動接觸未成年人。與此同時，公開的內容也有被用於網路霸凌的風險。此外，由於未成年人發布的內容可能會永久留在網路上，並伴隨他們成長，恐造成終生影響。

這份調查結果也強調，即便未成年人將帳號設為「私人」，帳號仍可在其他使用者的「追蹤中」和「粉絲」列表中輕易被找到，而且個人資料、照片可供任何人存取，包括沒有TikTok帳號的使用者。

歐盟「數位服務法」規定，對於未成年使用者，大型平台必須確保提供的服務具備高度的隱私、安全與防護。

調查初步認為，TikTok的帳號設定未能符合此標準，過於廣泛地公開未成年人的帳號與內容。

歐盟執委會指出，這份初步調查並非最終結果。接下來將就初步調查結果向歐洲數位服務委員會（European Board for Digital Services）諮詢；同時，TikTok可以對初步調查結果提出書面答覆。

歐盟執委會提到，若對TikTok的最終調查結果獲得確認，接下來將會做出認定違規的裁定，並綜合考量違規行為的性質、嚴重程度、重複性及持續時間，處以相應的罰鍰。

精華 FAQ

  • 歐盟認為TikTok未確保未成年人帳號具備足夠的隱私與防護，帳號與內容過度公開，可能使陌生人更容易接觸未成年人，並提高網路霸凌與其他風險。

  • 歐盟指出，未成年人可將帳號設為公開，16至17歲內容還可能透過推薦機制擴散；即使設為私人，帳號仍容易被搜尋到，個資與照片也可能被存取。

  • 歐盟接下來會諮詢歐洲數位服務委員會，TikTok也可提交書面答覆；若最終確認違規，歐盟可正式裁定違法，並依情節、嚴重性與持續時間處以罰鍰。

歐盟 TikTok

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