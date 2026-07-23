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東京上半年新屋價格創新高 6月中古屋價2年多來首見下滑

編譯易起宇／綜合外電
東京上半年新屋價格再創新高，但6月份中古屋價卻兩年多來首見下滑，顯示需求可能正在...
東京上半年新屋價格再創新高，但6月份中古屋價卻兩年多來首見下滑，顯示需求可能正在放緩。 路透

東京都精華地區的用地短缺，使上半年新屋平均價格再創新高。但6月中古屋價格卻逾兩年來首見下滑，顯示利率和通膨上漲加重消費者負擔，可能正使長期繁榮的東京中古房市進入調整期。

不動產經濟研究所表示，東京23區上半年新屋平均價格年增9.1%至1億4,249萬日圓（87.1萬美元），創紀錄新高，並為連四年超過1億日圓；若統計整個東京都會區（包含東京和周遭的埼玉、神奈川和千葉三縣），平均房價則年增13.1%至1億135萬日圓，首次超越1億日圓。

千葉縣、神奈川縣和東京其他地區，平均房價都創下紀錄新高；埼玉縣則微幅下滑。千葉縣平均房價躍漲56.8%至8,997萬日圓，主要受船橋市的高價公寓提振。

這顯示出，高漲的建築成本和東京23區的土地缺乏，已導致周遭地區的新公寓供應增加，並推升這些地區人氣。

另一方面，據研究機構Tokyo Kantei數據，東京23區6月中古屋平均價格為1億2,741萬日圓，比上月下滑0.8%，為26個月來首見下跌。東京都心六區價格下降更快，月減1.3%至1億8,512萬日圓。

這顯示國內外投資人把把東京中古屋價炒作至紀錄新高後，房地產需求正在流失動能。當局開始透過多項管制措施來打擊房市投機交易。房貸利率上漲和東京居住成本升高，也被認為不利房市。

Tokyo Kantei研究員高橋雅之表示，「投資客和一般買家的購買興趣都受到壓抑。東京房價可能進入調整期」。

不過，雖然東京中古屋價月比下跌，但年比仍大漲了23.3%；整個東京都會區的平均中古屋價也年漲27.4%至7,454萬日圓。

精華 FAQ

  • 主因是東京23區精華地帶土地短缺，加上建築成本持續墊高，推升新屋均價年增9.1%至1億4,249萬日圓，並連4年站上1億日圓以上。

  • 東京23區6月中古屋平均價格月減0.8%至1億2,741萬日圓，為26個月來首見下滑；東京都心六區跌幅更大，月減1.3%至1億8,512萬日圓。

  • 報導認為利率上升、通膨加重與居住成本提高，已壓抑投資客和一般買家需求；雖然中古屋年比仍大漲，但短期內房價可能進入調整期。

房地產 利率 房價

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