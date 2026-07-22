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捷克眾議長訪中 專家：難改善捷中貿易長期失衡

中央社布拉格22日專電
捷克眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）20至24日率團訪問中國。(...
捷克眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）20至24日率團訪問中國。(歐新社)

捷克專家指出，捷克眾議長岡村富夫此次訪中，即使有助於推動布拉格與北京關係正常化，也難以改變捷中貿易長期失衡的結構。專家認為，此行更多是政治象徵，顯示捷克對中政策與政治氛圍正逐步調整。

捷克眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）20至24日率團訪問中國。根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，目前中國對捷克的出口遠高於捷克對中國的出口，岡村富夫訪中前指出，中國是捷克第二大商品進口來源國，捷中關係目前存在失衡，因此希望推動更多捷克企業向中國出口。

岡村富夫此次訪中，除了希望增加捷克商品出口，也計畫推動增加中國遊客赴捷克旅遊、討論取消捷克公民赴中國旅遊簽證，以及恢復捷克與中國之間的直飛航班。此外，他還希望在布拉格舉辦秦始皇陵兵馬俑展覽。

岡村富夫表示，雙方龐大的貿易往來，是捷克應努力改善與中國關係的重要原因之一；他批評前總理費亞拉（Petr Fiala）政府時期並未做到這點。

布拉格大都會大學（Metropolitan University Prague）助理教授卡爾馬津（Aleš Karmazin）指出，「即便岡村促成了兩國關係更顯著的正常化，我認為這也不會給捷克與中國的貿易關係帶來重大變革。」

卡爾馬津表示，一些擁有特殊產品或技術的小型企業，可能會因這次訪問而獲得進入中國市場的機會。「總體而言，在亞洲商業環境中，政治支持可以幫助企業打開與當地合作夥伴進一步交流的大門。」

卡爾馬津認為，捷克仍有必要維持與北京的聯繫，例如處理最近一名捷克公民在中國被拘留的案件。

捷克外國投資協會（AFI）主席卡布拉熱克（Kamil Blažek）指出，中國市場極為複雜，而這類官方代表團可能幫助捷克企業接觸中國客戶。「既然我們正在與中國進行貿易，也希望繼續與中國貿易，那麼假裝中國不存在、不前往中國，並無實際意義。」

然而，國際事務協會（AMO）中國專案負責人卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）指出，「更有意義的做法應該是說明，這趟訪問究竟要消除哪些捷克出口商面臨的具體障礙、希望達成哪些可衡量的成果，以及為何需要由最高級別的憲政官員之一親自參與。」她指出，部分中國科技產品的進口可能帶來安全風險。

巴拉茨基大學（Palacký University Olomouc）亞洲研究人員拉維奇卡（Martin Lavička）提醒，縮小捷中貿易失衡並非岡村富夫個人能力所能決定。「岡村富夫並非捷克行政部門成員，而關稅問題以及與中國的系統性貿易協議，主要屬於歐盟的職權範圍。因此，他對改善捷中巨大貿易逆差的直接影響非常有限。」

國際關係研究所（IIR）分析員什韋茨（Jan Švec）指出，中國在許多產業中都是捷克的重要供應來源，因此若要求全面限制中國進口並不現實。

根據捷克工業與貿易部的數據，捷克去年出口到中國金額達693億克朗（約33億美元），而中國對捷克的出口額幾乎是捷克出口中國的13倍。中國出口至捷克的主要商品包括電氣設備、儀器、家電產品與其零組件。

精華 FAQ

  • 他希望推動更多捷克商品出口中國，並擴大觀光、恢復直航、討論免簽及在布拉格舉辦兵馬俑展，藉此改善雙邊互動與市場接觸。

  • 專家指出，關稅與系統性貿易協議主要屬歐盟權限，岡村又不是行政部門成員，能直接影響貿易結構的空間有限，因此難有重大變化。

  • 捷克去年出口中國約693億克朗，但中國對捷出口幾乎是其13倍，主要商品包括電氣設備、儀器、家電產品及相關零組件。

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