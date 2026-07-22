我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nike將終止與數千家中國網路經銷商合作 重整線上業務

曾介紹女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

北海道火山十勝岳22年來首噴發 維持警戒2級管制

中央社東京22日專電

日本北海道十勝岳今天(22日)上午發生極小規模噴發，這是自2004年以來相隔22年首度觀測到噴發。日本氣象台表示，目前維持噴發警戒2級，實施周邊管制，並呼籲民眾在距離火山口約1.5公里範圍內必須注意大型噴石，切勿進入危險區域。

根據NHK、北海道放送報導，札幌管區氣象台表示，22日上午11時7分（美東時間21日晚10時7分）左右，十勝岳的62-2火山口噴出約200公尺高的黑色火山灰煙柱，並觀測到45秒火山性微動，確認發生了一次極小規模的火山噴發。

由於今天當地天候不佳、雲層覆蓋，從距離火山口約3公里的知名景點「望岳台」無法直接看見噴煙。不少遊客得知火山噴發消息，紛紛表示相當驚訝。

自今年3月以來，十勝岳的火山活動持續活躍。6月18日因火山氣體排放量創下自2006年開始該項觀測以來最高紀錄，加上火山活動增強，氣象台將噴發警戒等級提升至2級，實施火山口周邊管制。

氣象台表示，這次屬於極小規模噴發，但未來仍有可能持續發生同等規模的噴發，因此決定維持噴發警戒等級2，呼籲民眾不要進入火山口周邊危險區域。

位於十勝岳附近的白金溫泉目前沒有受到噴發影響。當地飯店業者表示，目前營運一切正常，希望火山活動不要進一步擴大。

北海道共有31座活火山，其中十勝岳海拔2077公尺，位於北海道中部，是日本氣象廳24小時監測的9座北海道「常時觀測火山」之一。

該火山約每20至30年會出現一次較明顯的噴發活動，其中1926年的大噴發造成山體崩塌，引發融雪型土石流，導致144人死亡或失蹤；1962年噴發也造成5人死亡或失蹤；1988年至1989年期間，曾連續發生20次以上噴發。

十勝岳周邊擁有青池、望岳台等熱門觀光景點，平時吸引大量國內外遊客。這次噴發的62-2火山口從6月起已實施半徑1.5公里的管制措施，雖然今天再次噴發，但警戒等級未提高。

札幌管區氣象台表示，這次屬於警戒等級2範圍內的噴發，目前沒有觀察到火山活動進一步活躍的跡象，因此將持續維持噴發警戒等級2，居民及觀光客無須恐慌，不過由於火山口周邊仍禁止進入，因此登山客務必特別留意。

精華 FAQ

  • 十勝岳於22日上午11時7分左右發生噴發，噴出約200公尺高的黑色火山灰煙柱，並伴隨45秒火山性微動。氣象台認定這是一次極小規模噴發。

  • 日本氣象台目前維持噴發警戒2級，持續實施火口周邊管制。民眾需特別注意距離火山口約1.5公里內可能出現大型噴石，禁止進入危險區域。

  • 目前附近的白金溫泉未受噴發影響，飯店業者表示營運正常。由於雲層遮蔽，望岳台也未能直接看見噴煙，當地遊客雖感驚訝，但整體仍維持正常。

日本

上一則

整理包／伊朗戰火揭波灣國家致命弱點 海水淡化廠接連遇襲

下一則

捷克眾議長訪中 專家：難改善捷中貿易長期失衡

延伸閱讀

日本富士山開山了 改善「過度觀光」…推出3項新措施

日本富士山開山了 改善「過度觀光」…推出3項新措施
日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死

日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死
巴威颱風未到 浙江這兩地已宣布明起停課3天

巴威颱風未到 浙江這兩地已宣布明起停課3天
巴威襲沖繩倒數 日航取消10日48架次航班

巴威襲沖繩倒數 日航取消10日48架次航班

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結