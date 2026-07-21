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日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死

中央社東京21日綜合外電報導
日本各地21日氣溫持續攀升，岐阜縣郡上市八幡、愛知縣豐田市、岐阜縣多治見市3地接...
日本各地21日氣溫持續攀升，岐阜縣郡上市八幡、愛知縣豐田市、岐阜縣多治見市3地接連觀測到超過攝氏40度的高溫，已達「酷暑日」標準。（路透資料照片）

今天日本各地氣溫持續攀升，岐阜縣郡上市八幡、愛知縣豐田市、岐阜縣多治見市3地接連觀測到超過攝氏40度的高溫，已達「酷暑日」標準。多地至少有4人疑似因中暑身亡。

綜合日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」、日本電視台（Nippon TV）等日媒報導，日本氣象廳表示，今天日本各地受到高壓籠罩影響，大範圍氣溫持續飆升。

日本氣象廳示警，以東海地區（日本本州中部太平洋沿岸地帶）為中心，多地接連出現40度左右高溫，已達威脅生命的危險程度。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」，從今年開始，將最高氣溫達40度以上的日子定義為「酷暑日」。今天是這項標準上路後，首度出現「酷暑日」。

岐阜縣郡上市八幡今天觀測到40度高溫，岐阜縣多治見市達到40.3度，愛知縣豐田市也達40.1度。

根據日本氣象資訊網站tenki.jp，東京都內最高氣溫來到37度，京都府內出現39度高溫，就連北海道札幌市也測得31度。

由於今天中暑的風險極高，氣象廳針對42個都府縣發布了「中暑警報」，創下今年發布範圍最廣紀錄。

此外，截至下午3時，全日本已有超過270個觀測地點出現35度以上的「猛暑日」，同樣刷新今年的最高紀錄。

今天日本各地高溫肆虐，至少有4人疑似因中暑死亡。

朝日放送（ABC電視台）報導，兵庫縣警方指出，當地加古川市今天有一名91歲男性倒臥田間，隨後被證實已死亡。警方認為，疑似是中暑導致死亡。

RKB每日放送報導，今天早上警方接獲通報，北九州市小倉南區一處住宅內有一名高齡女性失去意識，送醫後確認死亡。

當地警方指出，當時該女性臥室窗戶緊閉，房內未安裝冷氣，電風扇也沒有在運轉，因此研判死因極有可能是中暑。

中部日本放送（CBC）報導，愛知縣彌富市警方也接獲通報，一名83歲高齡男性疑似因中暑在家中昏倒，今天送醫不治身亡。

新潟電視台（TeNY）報導，新潟縣見附市警方今天接獲通報，一名80多歲女性也疑似因中暑昏倒在家中，被發現時已無呼吸心跳。送醫後，也確認不治身亡。

日本電視台報導，截至今天下午3時，東京消防廳轄區內因中暑而送醫的3歲至103歲男女共有128人，創下東京消防廳自2022年開始每日公布相關統計以來的最高紀錄。

日本氣象資訊網站tenki.jp指出，22日關東地區依然烈日當頭，難耐的酷熱將持續。預測最高氣溫普遍超過35度，埼玉縣熊谷市、群馬縣前橋市與山梨縣甲府市，更有可能攀升至40度。

接下來，關東地區這波熱浪預計將持續至24日左右。

tenki.jp報導，25日至27日期間降雨機率較高，難耐的高溫將稍微緩和。出現35度以上「猛暑日」的地區將會減少，栃木縣宇都宮市與茨城縣水戶市甚至可能不到30度。雖然因濕度偏高，體感仍會相當悶熱，但危險的酷熱天氣將暫時告一段落。

不過，關東地區南部自27日起溫度將逐漸回升，28日橫濱市預計又會升至34度。

精華 FAQ

  • 日本氣象廳指出，受高壓籠罩影響，全國大範圍持續升溫，東海地區更頻繁出現40度左右高溫，因此首次達到今年新定義的「酷暑日」標準。

  • 岐阜縣郡上市八幡、岐阜縣多治見市與愛知縣豐田市都測得40度以上高溫；截至下午3時，全國已有超過270個觀測地點達35度以上，皆刷新今年紀錄。

  • 全國42個都府縣發布中暑警報，東京消防廳轄區內128人送醫創新高，且至少4人疑似中暑死亡；專家預估關東熱浪將持續到24日左右。

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