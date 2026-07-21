喬治王子也要繳學費？1年8.5萬…王室背後的驚人開銷

威廉王子與凱特王妃的長子喬治王子。（美聯社）

據眾生相報導，喬治王子在伊頓公學的校園生活，將有許多值得期待的新體驗。

威廉王子與凱特 王妃的長子喬治王子將於7月22日迎來13歲生日，並計畫於今年9月前往伊頓公學（Eton College）就讀。這所歷史悠久的名校，同時也是父親威廉王子的母校。

近日，伊頓公學宣布將擴建室內運動中心。除現有的重量訓練室、大型多功能運動館等設施外，新運動中心還將增設擊劍館、壁球中心等專業運動空間，為學生提供更多元的體育訓練選擇。

新設施中最受矚目的項目之一，是即將建造的攀岩區，其中包括抱石攀岩與競技攀岩場地。隨著攀岩成為奧運 正式項目，這項運動近年來迅速普及。校方表示，新設計將「具備高度彈性，可定期創造新的攀爬路線與訓練挑戰，協助伊頓學生持續提升相關技能。」

此外，計畫中的設施還包括一間道場，除了提供武術訓練，也可用於瑜伽等身心活動；另設有高爾夫球模擬器，讓學生即使因天候因素無法前往校內九洞高爾夫球場，也能持續練習與提升球技。

喬治王子未來可能使用的另一項設施，是目前正在翻修的射擊場。射擊活動在英國王室中具有悠久傳統，而喬治自幼便曾跟隨家人參與獵松雞活動。

伊頓公學每年學費約為85,000美元。為支持新室內運動中心的建設，校方也邀請校友及社會人士捐款。捐款金額達 13,000美元（10,000英鎊）以上者，可在通往運動設施的小徑上擁有刻有個人姓名的石板，以作紀念。

多年來，威廉王子與凱特王妃也曾分享三名子女，喬治王子、11歲的夏洛特公主，以及8歲的路易王子對運動的熱愛。

喬治王子曾接觸多項運動，包括足球與鐵人三項。他也是熱情的體育迷，曾與威廉王子一同觀看阿斯頓維拉足球俱樂部的比賽，也多次陪同家人現身溫網錦標賽。近期，正在崛起的英國網球新星費里（Arthur Fery）甚至曾邀請喬治王子與夏洛特公主一同練習擊球。

現年44歲的威廉王子在伊頓就讀期間同樣熱衷體育活動，曾參與游泳、水球與足球等多項運動。

運動不僅是喬治王子成長過程中的重要部分，也曾在哈利王子就讀伊頓期間扮演關鍵角色。

現年41歲的哈利王子近日接受Time訪問時表示，「運動支撐著我。」他坦言，自己在學生時期並不喜歡傳統課堂學習，「如果不是因為運動場，以及學校提供的大量運動機會，我根本不可能繼續留在學校。」

外界過去曾討論喬治王子未來可能選擇的學校，而一名接近王室的消息人士向眾生相透露，「喬治一直希望追隨父親的腳步。」

伊頓公學由英王亨利六世於1440年創立，是英國著名男子寄宿學校之一，培養出多位重要政治人物與王室成員，包括20位英國首相。到了今年9月，喬治王子將成為最新一位穿上伊頓標誌性黑色燕尾服、背心與細條紋長褲的王室成員。

英國王室作家莎莉・貝德爾・史密斯（Sally Bedell Smith）表示，雖然伊頓象徵著悠久傳統，但學校也持續隨時代調整，如今學生背景比威廉王子就讀時更加多元。

她認為，威廉與凱特選擇伊頓的原因，不僅在於學校卓越的學術聲譽，也在於它培養學生領導能力與責任感的教育方式。

雖然伊頓公學距離威爾斯親王與王妃位於溫莎的住所僅有短程車程，但喬治已經逐漸適應寄宿生活。他此前曾與弟妹夏洛特公主和路易王子一起就讀蘭布魯克學校（Lambrook School），並體驗過住校生活。

每日郵報（Daily Mail）報導指出，喬治王子曾主動向父母提出，希望在蘭布魯克嘗試寄宿生活。

王室記者羅伯特・喬布森（Robert Jobson）表示，「他們同意了。這幫助他成長，也讓他成為團體的一部分。」

盡管喬治王子即將追隨父親腳步進入伊頓公學，但喬布森指出，兩人的求學背景並不相同。

他表示，威廉王子當年進入伊頓時，承受著父母婚姻危機帶來的壓力。當時查爾斯王子與黛安娜王妃的關係緊張，而兩人的離婚也在威廉入學一年後正式完成。

相比之下，喬治進入伊頓時，來自一個更加穩定的家庭環境。他擁有兩位彼此支持的父母，為他的成長提供了穩固基礎。

喬布森補充說，「自信並不是被教授出來的，而是在環境中逐漸形成的。」