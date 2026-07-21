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法參議院通過法案 禁15歲以下兒童使用社群媒體

中央社巴黎21日綜合外電報導
法國參議員21日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令。(路透)
法國參議員21日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令。(路透)

法國參議員今天通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令。目前全球對社群媒體影響未成年人健康與安全的疑慮正日益增加。

路透報導，如果國會下議院如同外界預期，於今天稍晚也通過這項草案，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似措施的國家。澳洲去年12月率先實施社群媒體禁令，禁止16歲以下青少年使用臉書（Facebook）、Snapchat、TikTok與YouTube等平台。

負責人工智慧（AI）事務的次長勒埃南夫（Anne Le Hénanff）向參議員表示：「法國首開先例，成為歐洲第一個引進數位成年年齡的國家。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年4月曾呼籲年輕人把手機關機、多讀書，以成為更好的公民。他希望這項法案能在新學年開學前及時上路。

根據這項新法案，自9月1日起，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號。社群媒體平台則有額外4個月的時間，來關閉已經開設的帳號。此外，這些平台還必須採用經法國隱私監管機關核准的年齡驗證機制。

社群媒體平台普遍反對一律禁止的全面性禁令，強調他們早已實施年齡限制等措施來保護年輕使用者。不過，他們也承諾將遵守政府頒布的禁令。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）正在著手制定自身規範，以限制全歐洲的社群媒體，從而保護年輕人；同時，歐盟執委會也將對法國這項法案是否符合現行歐洲法規擁有發言權。

談到社群媒體缺乏規範的問題時，馬克宏4月在一場活動上對青少年表示：「我們把你們留在這片叢林，結果它卻奪走你們的注意力。我們必須放慢腳步，協助你們長大成人，最重要的是成為公民。」

他說：「這是為什麼我們想傳達的是，在15歲以前，不得再使用社群媒體。」

精華 FAQ

  • 這項法案規定，自9月1日起15歲以下兒童不得開設社群媒體帳號，平台還要在之後4個月內關閉既有帳號，並導入經法國隱私機關核准的年齡驗證機制。

  • 如果國會下議院也如預期通過，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似社群媒體年齡限制措施的國家。澳洲已先禁止16歲以下使用部分主流平台。

  • 法國政府主張社群媒體缺乏足夠規範，擔心影響未成年人健康與安全；總統馬克宏也呼籲年輕人少滑手機、多閱讀，認為15歲前應避免使用社群媒體。

社群媒體 參議院 馬克宏

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