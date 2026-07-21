韓國外交部線上培訓系統遭駭 全員上萬筆個資恐外洩

韓國外交部官員今天說，其培訓機構的線上教育系統遭駭客入侵事件，很可能導致韓國外交系統所有人員的姓名和登入密碼等個人資料已外洩，但未涉及身分證字號和電話等敏感個資。示意圖。（路透資訊照）

韓國外交部官員今天說，其培訓機構的線上教育系統遭駭客 入侵事件，很可能導致韓國外交系統所有人員的姓名和登入密碼等個人資料已外洩，但未涉及身分證字號和電話等敏感個資。

韓聯社報導，韓國外交部昨天披露，在2月初接獲韓國相關機關通知，其轄下韓國國立外交院（Korea National Diplomatic Academy，KNDA）的線上教育系統遭到可疑入侵；當時便立即關閉系統，至今未恢復上線，且相關調查仍持續進行。

1名韓國外交部官員今天表示，1位身份不明的駭客據信在去年4至5月間成功入侵相關伺服器，當中儲存資料包括韓國外交部教育受訓人員的個資，如姓名、使用者代號、職稱、電子郵件地址和密碼。

這名官員指出，韓國外交部所有人員據推測都受到這起事件影響，包括退休人員；而被駭系統存有的約1萬筆個資，在最壞情況下可能已全數遭竊。

這名官員還說，由於韓國其他政府機關曾派駐海外人員也使用過這套系統，因此可能同樣受個資外洩影響。

不過官員表示，這起駭客攻擊看來未涉及「敏感個資」，例如身分證字號、手機號碼和住家地址等。

官員補充說，韓國外交部目前仍缺乏確認駭客身分所需的技術分析，但「不排除任何可能性，包括海外駭客組織涉入」，因此將這起事件視為與國家安全有關。