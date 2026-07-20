首相換人 英國「重塑」難在哪裡？

柏能就任英國首相。（歐新社）

施凱爾 （Keir Starmer）20日辭去英國首相職務。隨後，英國執政黨工黨新任黨魁柏能（Andy Burnham）在白金漢宮接受國王查爾斯三世授權組建新政府，正式就任首相。

施凱爾2024年帶領工黨以壓倒性優勢贏得英國大選成為首相，為何兩年後黯然離場？10年間如「走馬燈」般換了7位首相，英國到底怎麼了？柏能政府治下的英國又會怎樣？

施凱爾為何黯然離場

兩年前，施凱爾率領工黨拿下英國議會下院超過半數席位，贏得大選。他在獲勝演講中曾表示，「要重建這個國家」。然而今年以來，在移民、能源政策受批、英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）涉艾普斯坦事件持續發酵背景下，英國內要求施凱爾辭職的壓力不斷加碼。

壓力之一來自施凱爾對曼德森的任命決策失誤。曼德森於2025年2月起任英國駐美大使，但履職僅7個月就被解除職務，原因是被曝與已故美國富商傑佛瑞．艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切。今年2月，英國警方對曼德森啟動刑事調查。

今年4月，又有英國媒體爆出曼德森在被任命後未通過安全審查，但英國外交部當時決定推翻審查結果，使其順利赴任。施凱爾雖堅稱自己並不知情，但他所面臨的辭職壓力已然陡增。

此外，工黨在今年5月舉行的英國地方選舉中遭遇嚴重挫敗，在英格蘭地區丟掉近1500個席位，失去約40個地方議會的絕對多數地位。隨後，陸續傳出部分內閣大臣、工黨下院議員要求施凱爾做辭職安排的消息。

儘管施凱爾曾多次公開表示自己不會「一走了之」，並將「迎戰」一切可能的黨魁選舉挑戰。但在柏能贏得馬克菲爾德選區補選得以重返議會並由此獲得參選黨魁的初步資格後，施凱爾最終於6月22日宣布辭去工黨黨魁職務。

英國怎麼又換首相

柏能是英國過去10年來的第七位首相。分析人士認為，近年來英國首相職位上演「走馬燈」，表層原因是執政政策不當導致民眾不滿，深層原因則是英國經濟社會領域的結構性問題積重難返：從「脫歐」引發的長期政治分裂，到經濟增長乏力、公共服務承壓，再到通膨高企、生活成本攀升……英國面臨的諸多挑戰並非哪一位首相能夠在短時間內解決的。

而每當政策效果不及預期，民眾失去耐心，執政黨往往會選擇更換黨魁，希望通過「換帥」的方式扭轉支持率。10年來英國首相頻繁更替，實際上是政治、經濟和社會多重矛盾集中釋放的結果。柏能面臨的仍是長期困擾英國發展的結構性難題。

英國智庫政府研究所分析認為，受外部危機、人口老齡化及全球經濟格局變化等因素影響，過去10年英國政府的治理難度明顯增加，而首相和政府要員的頻繁更替，又進一步削弱政策連續性和政府執政能力，形成惡性循環。

柏能治下英國會怎樣

美聯社19日的報導指出，柏能面前是「堆積如山的挑戰」：國內生活成本危機和不堪重負的公共服務體系，以及外交和移民政策挑戰等。有分析人士認為，英國目前深陷「脫歐」引發的多重治理困境，柏能的政策主張能否落地見效，仍有待觀察。

柏能就任首相後再次重申其執政理念。他在唐寧街10號首相府前發表演講時表示，過去10年英國首相頻繁更迭，民眾已對政治感到厭倦，新政府必須重拾公眾信任。他承諾推動「40年來最重大變革」，建立「新的政治模式和新的經濟模式」。

他認為，英國自20世紀80年代以來政治權力日益集中、經濟權力過度私有化，導致許多地區經歷去工業化並長期陷入衰退。他表示新政府將改變政治運行方式，加強跨黨派和地方合作，把更多權力從中央下放至全國各地。

柏能還稱，在經濟方面，將加強對民生領域的公共控制，推動英國再工業化，並利用政府採購支持本國工業。

英國《金融時報》認為，柏能的核心政治資本是他過去9年多擔任大曼徹斯特市長期間形成的「曼徹斯特主義」。這一理念主張將權力下放地方，同時強化政府對公共服務領域的調控等。柏能此前已表示會將這一理念推廣至全國層面，並提出將部分國家職能遷出首都倫敦，在住房、交通、教育等領域擴大地方自主權，扭轉資源過度集中於倫敦的局面。

柏能是否能如他所承諾的那樣「重塑」英國，仍是未知數。路透20日報導說，在柏能就任首相後，「艱巨的工作便將展開」。