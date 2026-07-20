柏能就任英相：施政核心關懷人民 將提10年計畫全力以赴

英國新任首相柏能。（新華社）

英國新任首相柏能今天在唐寧街發表就職演說。他提到，將置「關懷人民」於所有事務的核心，將為此全力以赴，也希望大家與他一同努力，在全國上下重建團結感、凝聚共同目標與正向態度。

柏能（Andy Burnham）號召各界齊心致力，讓英國社會再度相信更好未來、重燃希望。

他說，將提出10年計畫，引領英國邁向不分黨派、無論出身背景差異的民眾都會期待的未來。不過，當務之急是讓民眾「有喘息空間」，他明天就會提出政策措施，說明預計如何協助民眾應對生活成本上漲的壓力。

此外，柏能預告，在首度以首相身分踏入唐寧街10號官邸後，他的第一道命令將是與「終結無家可歸問題」有關。

柏能今天未循英國慣例在預先設置的講台後方發表演說，而是未帶講稿、毫無遮蔽地直接面對媒體和群眾，發表超過5分鐘演說。

有分析認為，柏能不使用講台、不看稿演說，這有助凸顯他執政風格追求的「透明度」、「真誠」和「直面民意」。

柏能在演說開頭提到，他深切意識到，自己是10年內英國第6位接替前任的新首相。若計入2016年7月中旬卸任的卡麥隆（David Cameron），柏能則是近10年英國第7位首相。

如此頻繁更替國家領導人在英國歷史堪稱罕見。柏能說，他這一世代的英國政治人物「應拿出更好表現」。英國有必要向世界展現，英國能夠重拾穩定，而政治人物應向各界證明，政治不僅「有用」，而且有進化可能。

他提到，他了解部分民眾已對政治厭倦，而他要誠實以對，「我們（政治人物）確實做得不夠好」，但「我們應該要、也會做得更好」。

柏能誓言帶來「英國近40年最重大變革」，涵蓋政治、經濟等領域。

他回顧英國在1980年代「走上錯誤道路」，包括政治層面趨於中央集權，以及經濟領域展開大量私有化，許多地區被「去工業化」（失去工業經濟命脈），至今仍未恢復；許多人因此認為一切只是走下坡，局面已無從扭轉。

柏能強調，他執政將凸顯政治是眾人合作之事，政治應多用於「解決問題」，而不是「搶功」或爭刷存在感。

他重申將下放更多權力予地方，擺脫以倫敦為首是瞻的政治文化。在經濟層面，柏能重申，針對攸關大眾生活基本所需的基礎設施和服務，他擬縮減私人企業尋利空間、強化公共和政府控制，並讓相關資源的使用成本更加親民。

根據柏能團隊先前向媒體釋出的消息，柏能政府有意加強公共管控、目前由私人資金控制或營運的事業體涵蓋自來水、能源、住家（主要指社會住宅和可負擔住宅）、大眾交通運輸等領域。

柏能今天在就職演說另誓言重振英國工業，並透過公共採購程序，加強支持英國產業。

他也承諾透過改革教育體系，協助更多年輕人就業。

柏能提到，支持年輕人就業、打造更多民眾負擔得起的住宅，才有可能公平、永續解決苦惱英國財政已久的社會福利負擔過大問題。

柏能說，協助人們過上更好生活、投資他們的成功未來，勝過被迫為各種「失敗」付出代價，而政府相關工作「現在就開始」。

柏能6月贏得一場在英格蘭西北部舉行的國會補選，在擔任曼徹斯特市長9年後，重返國會，取得競選黨魁資格。

在英國的內閣制體制下，首相原則上就是執政黨黨魁，而競選黨魁、成為首相的前提是取得國會議員身分。英國執政黨工黨原黨魁施凱爾（Keir Starmer）在黨內逼宮下，於6月請辭黨魁。在黨內幾乎一面倒支持下，柏能7月17日獲宣布當選黨魁，今天在晉見國王查爾斯三世（Charles III）、接受邀請組成新政府後，正式成為英國首相，隨後發表就職演說。

在施凱爾領導下，工黨2024年7月贏得國會大選重返執政，工黨籍議員在由民選產生的國會下議院占有6成以上席次。這樣的壓倒性國會多數讓施凱爾在請辭黨魁之際，缺乏動機宣布重新舉行國會大選，而是循黨內機制，重新選舉黨魁，也就是新任首相。