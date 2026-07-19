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2026三麗鷗角色大賞出爐 布丁狗打敗大耳狗蟬聯冠軍

中央社東京19日綜合外電報導
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中華職棒統一獅隊在台北大巨蛋舉辦「三麗鷗主題日」，三麗鷗明星Hello Kitt...
中華職棒統一獅隊在台北大巨蛋舉辦「三麗鷗主題日」，三麗鷗明星Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿亮相，與獅隊啦啦隊Uni-Girls一同在場上表演。(中央社)

三麗鷗（Sanrio）近期公布人氣投票企畫「2026年三麗鷗角色大賞」結果，在所有參賽的90個角色中，奪冠的是黃金獵犬小男生「布丁狗」。

日本經濟新聞」報導，布丁狗共獲得超過700萬張選票，蟬聯榜首。

「三麗鷗角色大賞」今年已邁入第41屆。2026年的總投票數高達7064萬7379票，創下歷史新高。儘管先前爆出三麗鷗的前常務董事涉嫌不當領取子公司薪酬等爭議，但總得票數仍比前一年增長了12%。

這也是布丁狗自1996年出道以來，總計第5次獲得冠軍。布丁狗個性悠哉隨和，跟誰都能成為好朋友。今年適逢布丁狗出道30周年，粉絲們更是團結一心為他應援。

在本次投票企畫的首次速報排名時，原本由截至2024年已完成5連霸的「大耳狗喜拿」領跑，但在期中排名時被布丁狗逆轉。最終布丁狗以約82萬票的差距奪得第一。布丁狗在海外也擁有極高人氣，在開放投票的14個國家與地區中，有9個由布丁狗奪冠。

在橫濱國際和平會議場公布票選結果時，布丁狗在舞台上轉著圈圈，開心慶祝。他回應粉絲的歡呼表示：「哇！我真的是第一名嗎？太棒了！」同時也表達感謝：「真的很謝謝大家給我這麼多應援。」

第二名是獲得631萬3623票的「大耳狗喜拿」。他拉開與第3名230萬票以上的差距，展現出前任冠軍的強大實力。大耳狗喜拿在海外市場也展現出強勁態勢，在中國和巴西等4個國家奪得榜首，與布丁狗平分秋色。

第三名是「帕恰狗」、第四名是「酷洛米」、第五名則是「凱蒂貓」（Hello Kitty）。這幾個角色的得票數皆落在300萬票區間，戰況相當膠著。

本屆備受矚目的黑馬之一，是躍升至第6名的「貝克鴨」（Pekkle）。這位誕生於1989年的角色，繼2025年時隔31年再度擠進前10名後，今年依舊表現亮眼。貝克鴨獲得了約303萬票，排名比去年的第10名再進一步提升。

這反映出1980至1990年代的人氣角色重新受到關注。由6個老牌男孩角色組成的團體「HAPIDANBUI（はぴだんぶい）」中，今年共有4個角色殺進前10名。以第三名的帕恰狗為首，他們透過社群媒體和各種活動積極接觸年輕族群，這些長期累積的努力終於開花結果。

「三麗鷗角色大賞」既是角色的人氣投票，同時也被視為檢視三麗鷗IP培育成果的重要指標。三麗鷗長期採取不依賴凱蒂貓等單一角色的策略，積極培育酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗等多種角色。

2026年前10名角色的合計得票數約為3823萬票，占總得票數的54%。與2016年時前10名占57%相比，票數有些微分散的趨勢，顯示三麗鷗旗下多元IP正逐漸成長。

三麗鷗在以2027年3月期為最終年度的中期經營計劃中，訂下「擴充IP組合」目標，並規劃拓展授權、數位內容及遊戲等業務。

報導也指出，進入2020年代後，布丁狗與大耳狗喜拿形成「兩強爭霸」局面，明年是否仍將延續，也備受關注。

精華 FAQ

  • 冠軍是黃金獵犬小男生「布丁狗」，他獲得超過700萬張選票，並以約82萬票的差距擊敗大耳狗喜拿，成功蟬聯榜首，這也是他出道以來第5次拿下冠軍。

  • 2026年總投票數達7064萬7379票，創歷史新高，前10名合計約3823萬票，占總票數54%。相較2016年的57%略有下降，顯示人氣正向更多角色分散。

  • 帕恰狗、酷洛米與凱蒂貓分列第3至第5名，得票都在300萬票區間；第6名貝克鴨則重返前段班。HAPIDANBUI中有4個角色進入前10名，反映老牌角色回溫。

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